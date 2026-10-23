وسجلت الشركة الأميركية خسارة صافية بلغت 269 مليون دولار، مرتفعة من 114 مليون دولار في العام السابق.

واتسعت الخسائر المعدلة إلى 182 مليون دولار مقارنة بـ 111 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن النطاق المتوقع لنتائج أعمالها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يتراوح بين خسارة معدلة قدرها 50 سنتًا للسهم الواحد، وخسارة تصل إلى 1.10 دولار. ويُقارن هذا بتوقعات المحللين بعجز قدره 49 سنتًا للربع وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.

وانخفضت أسهم الشركة أمس الخميس بنسبة تصل إلى 4.4 بالمئة في بداية تداولات نيويورك.

وأشارت الشركة إلى أنها تكبدت زيادة قدرها 1.9 مليار دولار في نفقات الوقود، وأن هذه التكاليف سترتفع بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأخير مقارنةً بالعام الماضي.

وحذرت أميركان إيرلاينز من أنها قد تضطر إلى تقليص رحلاتها بشكل أكبر إذا استمرت الأسعار مرتفعة، وهو ما يتماشى مع توجهات منافسيها الذين يُفضلون الربحية على الحصة السوقية.

وخفضت أيضا هدفها للأرباح السنوية للمرة الثالثة خلال الأشهر الستة الماضية. وتتوقع الشركة الآن خسارة معدلة للسهم الواحد تتراوح بين دولار واحد و1.60 دولار، مقارنةً بتوقعاتها في يوليو التي تراوحت بين خسارة وربح 65 سنتًا.