وبلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري 4.063 مليار درهم، مواصلاً بذلك نمو الأرباح للربع الحادي والعشرين على التوالي، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة 3.559 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15 بالمئة.

وقال بنك أبوظبي التجاري إن الدخل من العمليات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى ارتفع بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 18.306 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد 21 بالمئة إلى 6.964 مليار درهم، ليشكّل 38 بالمئة من الدخل من العمليات التشغيلية.

وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2 بالمئة، بتحسّن قدره 144 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس لتبلغ 27.3 بالمئة.

وارتفعت إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بنمو 20 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و15 بالمئة منذ بداية العام، فيما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 469 مليار درهم، بنمو 18 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و16 بالمئة منذ بداية العام.

وسجل صافي القروض زيادة قدرها 66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

وارتفعت ودائع العملاء إلى 558 مليار درهم، بنمو 16 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و12 بالمئة منذ بداية العام، وبزيادة قدرها 58 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك حقق أداءً قوياً خلال الربع الثالث، مواصلاً مسيرة نموه المضطرد، مؤكداً أن هذا الأداء المتواصل يعكس مكانة البنك الراسخة وكفاءة نموذج أعماله ونهجه المنضبط في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية.