وقالت المجموعة المصرفية إن هذا يعادل نحو 5 بالمئة من كل موظفيه الذي بلغ إجماليهم نحو 93 ألفا على مستوى العالم في نهاية 2025، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وجرى خفض نحو ألف وظيفة خلال النصف الأول من 2026، والوظائف المتبقية ستُوزع على النصف الثاني من العام.

ويتعلق أغلب الشطب بالوظائف التشغيلية والوظيفية عبر البنك.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة سي.إس. فينكاتاكريشنان المعروف داخل البنك بـ"فينكات"، إن هذا "جاء نتيجة للاستثمارات التي أجريناها في مجال التكنولوجيا على مدار عدد من السنوات والتي نواصل القيام بها".

وهذا أظهر أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي جعل بعض العمليات أكثر كفاءة ما يعني أن البنك يمكن أن يوظف عددا أقل لوظائف مثل المطورين.

ويقترب باركليز من نهاية إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتعزيز الأداء. واشتمل هذا على خفض كبير في النفقات وتعزيز القدرات التكنولوجية.