وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 22.7 بالمئة ليبلغ نحو 851 مليون درهم و نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.5 بالمئة ليصل إلى 717 مليون درهم.

كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بـمقدار 190 نقطة أساس ليبلغ 18.9 بالمئة وفي المقابل ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 28.8 بالمئة، مما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.

كما واصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 54.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 13.5 بالمئة فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 37.7 مليار درهم بنسبة 24 بالمئة وارتفعت ودائع العملاء إلى 34 مليارا.