وأعلنت المجموعة المصرفية عن أرباح ما قبل احتساب الضرائب بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليار دولار) في الربع الثالث حتى نهاية سبتمبر، وهو أعلى 12 بالمئة من نفس الفترة من عام سابق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وارتفع الدخل من بنوك الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وكذلك من ذراعها الخاص بإدارة الثروات والبنك الاستثماري.

واستفاد البنك الاستثماري الذي حقق أعلى دخل بين كل الأقسام وصلت إلى 3.1 مليار جنيه نتيجة للأداء القوي لتداول الأسهم في أسواق البورصة العالمية العام الجاري.

وقال باركليز إن عائدات الأسهم ارتفعت 47 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.

وساعد هذا في التعويض عن خفض بنسبة 19 بالمئة في الدخل من ذراعه الخاص بتداول الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

ويقترب باركليز من نهاية إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتعزيز الأداء. واشتمل هذا على خفض كبير في النفقات وتعزيز القدرات التكنولوجية.