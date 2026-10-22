وبحسب وسائل إعلام هندية محلية، فقد قال البنك إن تحليلاً أولياً لقرابة 375 ألف سجل تم العثور عليها على الإنترنت المظلم كشف عن وجود 3897 سجلاً تتضمن بيانات شخصية لعملاء البنك.

تحقيقات عاجلة

وأوضح البنك أنه تلقى في 16 أكتوبر تحذيرات من مزود خدمات استخبارات التهديدات الإلكترونية، ووكالة الدفاع السيبراني الهندية، وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الهندي (CERT-In)، ما دفعه إلى تفعيل بروتوكولات الاستجابة للحوادث الإلكترونية والاستعانة بجهة مستقلة متخصصة في الأمن السيبراني للتحقيق في الواقعة.

وجاء الكشف بعد منشور لحساب متخصص في مراقبة الأمن السيبراني يحمل اسم CyberPulse، أشار إلى أن جهة تهديد إلكتروني تستخدم الاسم "Siriusim" قامت بتسريب وثائق وبيانات شخصية يُعتقد أنها مرتبطة بالبنك.

ما البيانات التي تم تسريبها؟

وبحسب المنشور، تضمنت البيانات المسرّبة:

نحو 375 ألف صف من البيانات بصيغة CSV.

2722 ملف PDF.

معلومات عملاء.

طلبات قروض.

مستندات داعمة.

استمارات فتح الحسابات.

عناوين العملاء.

إلا أن صحة هذه البيانات ومدى اكتمالها لم تكن قد خضعت للتحقق المستقل بشكل كامل عند نشر الادعاءات.

بيانات شخصية حساسة

وأوضح البنك في إفصاحه للبورصة أن المراجعة الأولية كشفت احتواء بعض السجلات على:

أرقام الهواتف المسجلة.

تواريخ الميلاد.

أسماء العملاء.

النوع الاجتماعي.

عناوين البريد الإلكتروني.

العناوين السكنية.

بيانات الفروع.

أرقام ملفات معلومات العملاء (CIF).

معرفات طلبات العملاء.

بيانات مرتبطة بالقروض وسجلات العملاء المحتملين.

ويحذر خبراء أمن المعلومات من أن تسريب هذا النوع من البيانات الشخصية قد يزيد مخاطر انتحال الهوية والاحتيال في القروض والمساعدات المالية، فضلاً عن إمكانية الاستيلاء على الحسابات القائمة.

لا تأثير على العمليات المصرفية

وأكد البنك أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد مدى صحة البيانات المسربة ومصدرها وحجمها الكامل وتقييم المخاطر المحتملة على العملاء والمؤسسة.

كما أوضح أنه استعان بشركة أمن سيبراني معتمدة من قبل هيئة CERT-In لإجراء تقييم مستقل وشامل للحادث.

وشدد البنك على أن الواقعة لم تؤثر بشكل جوهري على عملياته الأساسية أو أدائه المالي أو استمرارية أعماله، مؤكداً أن الخدمات المصرفية الرئيسية تواصل عملها بشكل طبيعي.

وأضاف أن الجهات المختصة تعمل حالياً على تنفيذ إجراءات علاجية ووقائية للحد من أي مخاطر مستقبلية وحماية بيانات العملاء.