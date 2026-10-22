وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 22.8 مليار فرنك سويسري (28.8 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 21.6 مليار فرنك في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات العضوية بنسبة 4 بالمئة.

وارتفع "النمو الداخلي الحقيقي"، وهو مؤشر يقيس حجم المبيعات ومزيج المنتجات المبيعة، بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تمسكت "نستله" بتوقعاتها بتحقيق نمو في المبيعات العضوية يتراوح بين 3 بالمئة و4 بالمئة خلال عام 2026.

كما تتوقع الشركة ارتفاع هامش الربح التشغيلي الأساسي مقارنة بمستويات العام الماضي.