وارتفع الربح التشغيلي إلى 605 ملايين يورو (680.20 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع 448 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتجاوز متوسط التوقعات في استطلاع أجرته الشركة بتسجيل ربح تشغيلي 453 مليون يورو.

كما أعلنت "نوكيا" أنها وسعت نطاق عملية إعادة الهيكلة، مما سيؤدي إلى تكاليف إجمالية تصل إلى 1.1 مليار يورو للعام بأكمله، ارتفاعاً من تقديرات سابقة كانت تشير إلى 800 مليون يورو.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من إسبو في فنلندا مقراً لها، في بيان، أن صافي المبيعات خلال هذه الفترة ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 5.2 مليار يورو، وهو رقم يفوق قليلاً تقديرات المحللين، مدعوماً بطفرة في الطلب من قِبل عملاء قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي إطار تحولها الاستراتيجي، استحوذت "نوكيا" العام الماضي على شركة إنفينيرا (Infinera) المتخصصة في شبكات الاتصالات البصرية العام الماضي، وتتوقع استكمال دمج أعمال الشركة بالكامل بحلول نهاية عام 2026.

وقالت نوكيا إنها تتوقع تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 200 مليون يورو نتيجة هذا الدمج، إلى جانب نمو أعمال الشبكات البصرية وشبكات بروتوكول الإنترنت (IP) بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة في عام 2027.

وقد أدى التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى خلق تحديات أمام شركات تصنيع المعدات، إذ تواجه الصناعة قيوداً في إمدادات المكونات الأساسية مثل شرائح الذاكرة، فضلاً عن ارتفاع أسعارها.

وكانت شركة إريكسون (Ericsson AB) المنافسة قد أعلنت أنها تمكنت من الحد من تأثير هذه الضغوط بفضل قيام بعض العملاء بتقديم مشترياتهم خلال مفاوضات العقود، تحسباً لزيادات متوقعة في الأسعار.

وتشير مؤشرات إلى أن عملاء نوكيا يتبنون النهج ذاته، حيث ارتفعت مبيعات قسم البنية التحتية للشبكات المتنقلة بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار يورو، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.8 مليار يورو، بدعم من "تسارع الإيرادات" المتوقع من الربع الرابع.

وتتعاون نوكيا مع شركة إنفيديا (Nvidia Corp.) لتطوير معدات شبكات الهاتف المحمول باستخدام الشرائح المتقدمة التي تنتجها الشركة الأميركية، بدلاً من الاعتماد حصراً على الرقائق المصممة خصيصاً لشبكات الاتصالات كما جرت العادة. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود أوسع يقودها الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد لتهيئة نوكيا لمستقبل تمتد فيه تطبيقات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من مراكز البيانات لتشمل شبكات الاتصالات نفسها.

وأغلقت أسهم نوكيا عند 8.23 يورو في بورصة هلسنكي أمس الأربعاء، فيما سجل السهم مكاسب تقارب 50 بالمئة منذ بداية العام.