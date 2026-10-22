ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قولها، إن المؤسسة تدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في المعارض المتخصصة من خلال توفير فرص مدعومة تخفف الأعباء المالية، وتمكّن الشركات من عرض منتجاتها أمام الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والشركاء المحتملين.

وأضافت أن ست شركات إماراتية تشارك ضمن جناح المؤسسة في ويتيكس 2026، لاستعراض حلول في الطاقة الشمسية والشبكات الذكية وتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية وتحلية المياه والتقنيات البيئية.

وأشارت إلى أن المعرض يتيح فرصاً لتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف مجالات التعاون والتوسع محلياً وإقليمياً، مؤكدة أن نجاح المشاركة يُقاس بالشراكات المستدامة وفرص النمو التي تحققها الشركات.

من جانبه، قال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة البرميل للطاقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن الشركة، الموزع المعتمد لدى إينوك منذ عام 2007، تقدم الديزل بالجملة وزيوت التشحيم وحلول إدارة الوقود وخدمات التوصيل الطارئ للشركات في مختلف إمارات الدولة، وتركز في مشاركتها على الديزل الحيوي، الذي يساعد الشركات على خفض الانبعاثات دون الحاجة إلى تغيير معداتها، إلى جانب حلول إدارة الوقود التي تقلل الهدر وتحسن كفاءة الاستهلاك.

وأضاف أن الشركة تستخدم التقنيات الذكية لتحليل استهلاك العملاء وتوقع احتياجاتهم والتخطيط لمسارات التوصيل، بما يوفر الوقت والتكاليف ويحد من الانبعاثات.

بدوره، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة كوربورت تريد هاوس، إن الشركة تعرض أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في المنازل والتخييم والفعاليات الرياضية وقطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، وتوفر أنظمة طاقة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات والمولدات الكهربائية، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات الاعتماد بدرجة أكبر على الطاقة الشمسية، وخفض استهلاك الديزل بنسبة تتراوح بين 60 بالمئة و80 بالمئة.

وأوضح أن هذه الحلول تدعم خفض الأثر البيئي، معرباً عن تطلع الشركة إلى دخول الأسواق المجاورة وتعزيز التصدير واستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.