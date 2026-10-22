أصدر القاضي فرانسيس ماثيو هذاالحكم في الدعوى التي أقامتها الولاية الأميركية للمطالبة بتعويض يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.

ووصف راول توريز المدعي العام للولاية هذه الغرامة بأنها "واحدة من أكبر إن لم تكن أكبر حكم يصدر ضد شركة لصالح ولاية في التاريخ الأميركي".

وأضاف توريز أن الحكم يجب أن يكون تحذيرا لشركات التكنولوجيا من أن ولاية نيو مكسيكو ستواصل محاسبتها عن أي انتهاكات للقانون.

ووفقا لدستور الولاية فإن أي غرامة تدفعها الشركات بسبب انتهاك قانون حماية المستهلك يتم توجيهها إلى ميزانية التعليم في الولاية.

وقال توريز إن هذه الغرامة ستتيح للولاية "تمويل بناء المدارس لمئة عام مقبلة".

وفي سبتمبر، حملت هيئة المحلفين شركة ميتا مسؤولية انتهاك قوانين حماية المستلك في نيو مكسيكو باستغلال بيانات أكثر من 43 مليون مستخدم، عندما سمحت لشركة كمبريدج أنالاتيكا، المتخصصة في الاستشارات السياسية، بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لإنشاء إعلانات سياسية موجهة لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016.

وقد توصلت 48 ولاية أخرى إلى تسوية مع فيسبوك في قضية على مستوى البلاد، إلا أن نيو مكسيكو اختارت مقاضاة شركة التواصل الاجتماعي بمفردها.