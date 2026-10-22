ومن المتوقع إخطار الموظفين الذين ستشملهم خطة التسريح خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار إيباي شطب حوالي 800 وظيفة بما يعادل 6 بالمئة من قوة العمل لديها، في فبراير الماضي كجزء من خطة إعادة هيكلة سابقة.

وبنهاية العام الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في إيباي 12.3 ألف موظف.