ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية إيباي (eBay) تعتزم شطب حوالي 1100 وظيفة بما يعادل 9 بالمئة من إجمالي قوة العمل لديها، في إطار إعادة هيكلة عمليات شركة التجارة الإلكترونية وإعادة توجيه استثماراتها نحو المجالات الأسرع نموا.
ومن المتوقع إخطار الموظفين الذين ستشملهم خطة التسريح خلال الأيام المقبلة.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار إيباي شطب حوالي 800 وظيفة بما يعادل 6 بالمئة من قوة العمل لديها، في فبراير الماضي كجزء من خطة إعادة هيكلة سابقة.
وبنهاية العام الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في إيباي 12.3 ألف موظف.