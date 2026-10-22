وأدى هذا الانخفاض السريع بمقدار 60 بالمئة إلى تفاقم معاناة السودانيين، الذين ما زالوا يحاولون استعادة توازنهم بعد الصراع المدمر والنزوح القسري نتيجة الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وجعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول أيديهم.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي في السودان عند 4200 جنيه للدولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في السوق الموازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في مايو.

وحدث جزء كبير من هذا التراجع الشهر الماضي مع نزول الجنيه من أدنى مستوى سابق له عند ثمانية آلاف للدولار، بانخفاض بلغ 20 بالمئة. وكان سعر الصرف حوالي 600 جنيه للدولار قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وأشار تجار عملة إلى أن الطلب على الاستيراد هو العامل الرئيسي وراء ذلك. ورفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي، الخاضع لرقابة صارمة والمستخدم لحساب الرسوم الجمركية، إلى أكثر من 5600 جنيه هذا الأسبوع.

ومع استمرار الحرب، خفض السودان إنتاج قطاعات تعد من المصادر الرئيسية للدولار.