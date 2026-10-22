وبلغ صافي أرباح الشركة 787 مليون دولار، أو 0.22 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار، أو 0.39 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام الماضي،.

وباستبعاد بعض البنود، سجلت شركة صناعة السيارات، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، أرباحا معدلة بلغت 1.7 مليار دولار، أو 0.48 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 28.05 مليار دولار، مقارنة بـ 28.1 مليار دولار العام الماضي.

وقال ماسك، الثلاثاء، إن شركتي تسلا وسبيس إكس تدرسان إمكانية الاندماج، مضيفا أن الشركتين شكلتا لجانا خاصة، بناء على طلب من المساهمين، لدراسة هذا الاحتمال.

وظل احتمال اندماج تسلا وسبيس إكس موضع تكهنات لفترة طويلة، لكن ماسك تهرب سابقا من حسم موقفه بشأن هذه الخطوة. وقال إنه يعتقد شخصيا أن الجمع بين الشركتين سيكون فكرة جيدة، لكنه حذر من أن الجزم بحدوث الاندماج سيكون مبالغة.

وأشار ماسك إلى أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 50 بالمئة من مساهمي تسلا.