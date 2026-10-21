جاء ذلك خلال استقبال رئيس الدولة، رئيس الوزراء السنغافوري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة حيث رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء والوفد المرافق..معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار التعاون الإماراتي ـ السنغافوري إلى الأمام والارتقاء به في جميع المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والفرص الواعدة لتطويره خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم بجانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة للبلدين.

كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر بوصفه منصة مهمة لدفع الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء سنغافورة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز قيم الحوار والتعايش والتعاون والسلام لما لها من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والازدهار المستدام لجميع الشعوب.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة..وقال إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان ملهمتان للتنمية ونموذجان للتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في بناء الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم أجمع.

من جانبه أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن شكره وتقديره لرئيس الدولة لحفاوة الاستقبال مؤكدا أن العلاقات الإماراتية ـ السنغافورية تشهد نمواً مستمراً على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية.

وسجل رئيس الوزراء السنغافوري كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن "سعادته بزيارة دولة الإمارات..وتطلعه إلى مرحلة نوعية أكثر ازدهاراً للعلاقات الثنائية، متمنيا للدولة دوام التقدم".

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مأدبة تكريماً لرئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولورانس وونغ تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والصحة وبشأن فريق العمل المشترك للطاقة تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تبادلها..سعيد الهاجري وزير دولة ومن الجانب السنغافوري ذو القرنين عبد الرحيم وزير دولة في وزارتي الخارجية والداخلية.

حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.