ومع أن صانعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس كانتا تُعتبران تاريخياً نشاطين منفصلين، فإن الحدود بينهما بدأت تتلاشى مع توسع ماسك في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات والبنية التحتية للحوسبة ومراكز البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ما الذي يسعى إليه ماسك؟

يرى ماسك أن دمج الشركتين سيؤسس لإمبراطورية تكنولوجية وصناعية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والطاقة والروبوتات والاتصالات والنقل، سواء على الأرض أو في الفضاء.

وقال إن التعاون بين الشركتين يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في تطوير برمجيات "الذكاء الفائق"، وتصميم الرقائق الإلكترونية، وتقنيات الروبوتات، ومشاريع مراكز البيانات المدارية، وشبكات الاتصال الفضائية.

كما أن توحيد الشركتين قد يسهم في تبسيط عملية اتخاذ القرار، إذ إن العديد من مشروعات ماسك الحالية تتداخل بين أكثر من شركة وتتطلب موافقات منفصلة من مجالس الإدارة والمساهمين.

ويرى مراقبون أن الكيان الموحد سيمنح الإدارة مرونة أكبر في توجيه التمويل والمهندسين والبنية التحتية نحو المشاريع الأكثر جدوى.

كذلك قد يعزز الاندماج نفوذ ماسك داخل المجموعة الجديدة، إذ يمتلك نحو خُمس أسهم تسلا ويتمتع بسيطرة تصويتية مؤثرة داخل سبيس إكس.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

إذا تم الاندماج، سيحصل مساهمو تسلا على حصة في أعمال ستارلينك للإنترنت الفضائي، وخدمات إطلاق الصواريخ، والمشروعات الفضائية المستقبلية.

في المقابل، سيصبح مستثمرو سبيس إكس مالكين لحصص في أعمال السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وتخزين الطاقة والروبوتات التابعة لتسلا.

وقد ينتج عن ذلك واحدة من أكبر الشركات المدرجة عالمياً، تجمع بين مواقع قيادية في قطاعات السيارات والفضاء والاتصالات بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والطاقة والروبوتات.

ويرى المؤيدون أن الشركة المندمجة ستكون أكثر كفاءة في تخصيص رؤوس الأموال بين أنشطة باتت مترابطة بشكل متزايد، بينما يحذر منتقدون من أن المستثمرين سيتعرضون لمجموعة أوسع من المخاطر التقنية والتنظيمية والتشغيلية.

أين يمكن أن تتعاون الشركتان؟

توجد بالفعل مجالات تعاون عديدة بين تسلا وسبيس إكس.

فشبكة ستارلينك يمكن أن توفر خدمات الاتصال لسيارات الأجرة الذاتية القيادة التابعة لتسلا، وأنظمة القيادة المستقلة، وحتى الأجيال القادمة من روبوت أوبتيموس البشري.

في المقابل، يمكن أن تدعم بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة التابعة لتسلا الاحتياجات المتزايدة للطاقة في مشروعات سبيس إكس، بما في ذلك مراكز البيانات المستقبلية.

كما أعلن ماسك بالفعل عن مشروع مشترك يسمى "تيرافاب" (Terafab)، يهدف إلى تصنيع رقائق إلكترونية متقدمة وقدرات حوسبة مخصصة للذكاء الاصطناعي، لخدمة سيارات تسلا الذاتية القيادة وروبوتاتها، فضلاً عن طموحات سبيس إكس في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ويأمل ماسك أن يبدأ المشروع الإنتاج التجاري واسع النطاق بحلول أواخر عام 2028.

ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد سبيس إكس من خبرات تسلا في أتمتة المصانع واسعة النطاق، خاصة في خطط إنتاج مركبة ستارشيب الفضائية بكميات كبيرة.

ما المخاطر؟

رغم المزايا المحتملة، يواجه الاندماج عقبات كبيرة. ويأتي على رأسها البعد الجيوسياسي، إذ تعد سبيس إكس متعاقداً رئيسياً مع وزارة الدفاع الأميركية ووكالات الاستخبارات ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بينما ترتبط تسلا بعلاقات إنتاجية وتجارية وثيقة مع الصين من خلال مصنعها الضخم في شنغهاي.

وقد يثير الجمع بين الشركتين تدقيقاً أكبر من السلطات الأميركية المعنية بالأمن القومي، كما قد يجذب اهتمام السلطات الصينية.

كذلك سيحتاج الاندماج إلى موافقة المستثمرين، وسط تساؤلات متوقعة حول تضارب المصالح وحقوق التصويت وآليات توزيع رأس المال.

إضافة إلى ذلك، فإن المشروعات التي يراهن عليها ماسك، مثل مركبة ستارشيب والروبوتات البشرية وسيارات الأجرة الذاتية القيادة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية، تظل مشاريع مرتفعة المخاطر ومكلفة للغاية.

ويرى محللون أن دمج تسلا وسبيس إكس لن يلغي هذه المخاطر، بل سيجمعها جميعاً تحت مظلة شركة واحدة.