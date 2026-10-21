وسجلت شركة الفضاء، التي أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك عبر أكبر طرح عام أولي في التاريخ خلال يونيو الماضي، إيرادات بلغت 14.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 161 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 12.72 مليار دولار.

كما حققت الشركة دخلاً تشغيلياً قدره 2.8 مليار دولار، وصافي أرباح بلغ 4.4 مليارات دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.05 مليار دولار قبل عام.

أكبر اندماج محتمل في التاريخ

وخلال مؤتمر إعلان النتائج، قال إيلون ماسك إنه يدرس إمكانية دمج سبيس إكس مع تسلا، مشيراً إلى أن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً متخصصة لمناقشة فكرة الاندماج.

وقال ماسك: "أعتقد أن هناك مزايا كبيرة لدمج الشركتين، فنحن نقترب من مرحلة الذكاء الفائق، وهناك الكثير مما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بينهما."

ويأتي ذلك قبل ساعات من إعلان تسلا نتائجها الفصلية، ما زاد اهتمام المستثمرين بخطط ماسك المستقبلية.

صعود قوي للأسهم

وارتفعت أسهم سبيس إكس بنسبة 10.4 بالمئة في التداولات السابقة للافتتاح، بينما صعد سهم تسلا بنحو 2.1 بالمئة.

كما امتد التفاؤل إلى قطاع الفضاء، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل روكيت لاب (Rocket Lab) وإنتويتيف ماشينز (Intuitive Machines) وإيه إس تي سبيس موبايل (AST SpaceMobile).

الذكاء الاصطناعي محرك النمو الجديد

وتتوقع سبيس إكس تحقيق إيرادات تتراوح بين 33 و37 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2027، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 22.2 مليار دولار.

وقال المدير المالي للشركة بريت جونسون إن النتائج القوية جاءت بدعم من استمرار نمو خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك والتوسع الكبير في البنية التحتية الخاصة بما باتت الشركة تسميه "الذكاء الفائق" (Super Intelligence).

وخلال العام الحالي، وسعت الشركة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبح قطاع "الذكاء الفائق" أكبر وحدة أعمال لديها.

وقفزت إيرادات هذا القطاع إلى 7.56 مليارات دولار مقارنة بـ813 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تقارب تسعة أضعاف.

رسالة إيجابية لقطاع الذكاء الاصطناعي

ورأى محللو شركة Truist Securities أن نتائج سبيس إكس تقدم دليلاً قوياً على استمرار الطلب الهائل على خدمات الحوسبة السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.

وأشاروا إلى أن الشركة أكدت خلال مؤتمر النتائج أن الطلب على قدراتها الحاسوبية يفوق المعروض المتاح بكثير، وهو ما يعزز قدرة الشركات العاملة في هذا المجال على الحفاظ على مستويات التسعير المرتفعة وتحقيق عوائد قوية رغم ارتفاع تكاليف التمويل.

وعقب هذه التصريحات، ارتفعت أيضاً أسهم شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل كور ويف (CoreWeave) ونيبيوس (Nebius) وأبلايد ديجيتال (Applied Digital) وآيرن (Iren) بأكثر من 3 بالمئة في تداولات ما قبل الافتتاح.

ويبدو أن نتائج سبيس إكس ورسائل ماسك بشأن الذكاء الاصطناعي والاندماج المحتمل مع تسلا قد أعادت الزخم إلى أسهم التكنولوجيا والفضاء، في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب مستقبل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.