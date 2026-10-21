الأمر أكثر تضخمية إن لم نبنِ

قال فينك: "إذا لم نبنِ المزيد من مراكز البيانات، فإن ذلك سيكون أكثر تضخماً في الواقع، لأن تكلفة قدرات الحوسبة مرتفعة للغاية حالياً. وكلما أسرعنا في بناء المزيد من مراكز البيانات، زادت القدرات الحاسوبية المتاحة، وتمكنا بشكل أسرع من خفض التكاليف."

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الأربعاء، على هامش فعالية "حوار برلين العالمي": "ارتفاع تكلفة الحوسبة حالياً يجعل التوسع في إنشاء مراكز البيانات ضرورة اقتصادية، إذ إن زيادة المعروض من القدرات الحاسوبية ستسهم في خفض تكاليفها وتسريع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي."

وحذّر فينك، البالغ 73 عاماً، من أن إبطاء توسع هذه التقنية سيكون له تبعات أوسع، معتبراً أنه "يعرّض الاقتصاد للخطر".

قلق المستثمرين من استدامة الطفرة

تأتي تصريحات لاري فينك في وقت تصاعد فيه قلق المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يستغرق تحويل الإنفاق الرأسمالي الضخم إلى أرباح ومكاسب إنتاجية وقتاً أطول من المتوقع.

وكان فينك قد استبعد في السابق المخاوف من فقاعة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً بدلاً من ذلك إلى نقص في المعروض ومؤكداً أن نمو الطلب فاق التوقعات، بحسب بلومبرغ. كما حذّر سابقاً من أن تأخر بناء هذه البنية التحتية قد يحدّ في نهاية المطاف من إتاحة التقنية.

منافسة غير مسبوقة على رأس المال

وقال فينك، بحسب بلومبرغ، إن العالم يشهد حالياً مرحلة "فتح رأس المال الخاص"، وإن المنافسة على رأس المال هي الأكبر في مسيرته المهنية.

تحذير لواشنطن من العجز

وتأتي تعليقات فينك في وقت يعاود فيه التضخم التسارع في الاقتصادات الكبرى، وتسجل عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها منذ عقود، مع انشغال الأسواق بعجز مالي أميركي يقارب 2 تريليون دولار.

وقال فينك، وفقاً لبلومبرغ، إن عوائد السندات "تطلق إنذاراً"، موجهاً رسالة إلى الحكومة الفيدرالية: |استيقظي، فعجوزاتنا بدأت تسبب مشكلات كبيرة حقيقية.