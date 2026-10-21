وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تابعت هذه العملية عن كثب، ورأيت أن مراكز البيانات التي كانت مرفوضة بشدة في منطقة معينة صارت تحظى بتأييد كبير بمجرد إبرام صفقة مالية".

وأثارت مراكز البيانات التي تغذي تطوير الذكاء الاصطناعي جدلا سياسيا في مناطق سكنية بأنحاء الولايات المتحدة نظرا للكم الكبير من المياه والطاقة الذي تتطلبه، مع نجاح المعارضة في استقطاب الناخبين من مختلف التوجهات الأيديولوجية.

ولاحظت إدارة ترامب، التي أعطت الأولوية للتطوير السريع للذكاء الاصطناعي من أجل منافسة الصين، التغير في مزاج الناخبين.

وقال ترامب في المنشور "أصدرت تفويضا (لمراكز) البيانات الجديدة والكبيرة، بل والعملاقة في بعض الحالات، بتوليد الكهرباء التي تحتاجها وتزويد المجتمع المحلي أو شبكة الكهرباء المحلية بالفائض أو بيعه".

وفي فبراير، قال ترامب إن على شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطاتها الخاصة لتوليد الكهرباء لتزويد مراكز البيانات من أجل حماية المستهلكين من ارتفاع تلكفة فواتير الطاقة.

ووضعت شركة أنثروبيك العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي والملياردير إيلون ماسك في الأيام القليلة الماضية خططا لتوزيع بعض مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي.

وذكرت أنثروبيك في مطلع الأسبوع أنها تلتزم بتخصيص خمسة بالمئة من أسهمها لصندوق جديد "للمصلحة العامة"، وتعهد إيلون ماسك يوم الاثنين بمنح سهم واحد من أسهم سبيس إكس "لكل طفل في أميركا".