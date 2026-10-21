وجرت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسنغافورة، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء السنغافوري.

وكان في الاستقبال، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

العلاقات الثنائية بين الإمارات وسنغافورة

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة بعلاقة طويلة الأمد ومتعددة الأوجه، مبنية على التعاون الاقتصادي، والشراكة الاستراتيجية، والمصالح المشتركة في تعزيز تدفقات التجارة العالمية والتنمية المستدامة، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسمياً في عام 1985، والتي انتقلت من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين، حيث عزز البلدان الروابط بينهما في مختلف القطاعات، بحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية.

وتعكس اللقاءات رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين عمق العلاقات الثنائية، حيث يلتقي القادة وكبار المسئولين بصورة منتظمة لتعزيز التعاون في القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، إضافة إلى الزيارات الرسمية بين البلدين، فهناك تفاعلات مستمرة بين الجانبين في المنتديات متعددة الأطراف مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان.

يُعد منتدى أبوظبي-سنغافورة المشترك، الذي بدأ في مارس 2008، منصة سنوية هامة تبرز مدى قوة وعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وسنغافورة، حيث يُسهم المنتدى في تطوير شراكات مهمة بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر مجموعة من القطاعات.

كذلك فإن اللجنة المشتركة بين سنغافورة والإمارات تعد من بين المنصات الأخرى الهامة بين سنغافورة والإمارات، التي تُعقد كل عامين برئاسة وزيري خارجية البلدين، وفي الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة في أكتوبر 2014، تم توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مشاورات ثنائية بين وزارتي الخارجية في الإمارات وسنغافورة، ما يُتيح تبادل الآراء بانتظام بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقعت حكومتا البلدين في فبراير 2019، اتفاقية الشراكة الشاملة بين سنغافورة والإمارات، وهي إطار يهدف إلى تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة ذات منفعة متبادلة، تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين سنغافورة وأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتنمية المستدامة، مع فتح المجال لمزيد من فرص التعاون الجديدة.



العلاقات الاقتصادية: التجارة والاستثمار

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة بعلاقات اقتصادية مبنية على قاعدة صلبة من المصالح المتبادلة، وهو ما تعكسه المستويات المرتفعة من التبادل التجاري والترابط المتنامي في الاستثمارات، وتحتل دولة الإمارات موقع الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة وأهم وجهة لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك فهي تأتي في المرتبة الثالثة عشرة ضمن الشركاء التجاريين لسنغافورة على مستوى العالم وفقاً لتقارير عام 2024.

سجلت تجارة السلع الثنائية بين البلدين نمواً ملحوظاً، إذ بلغت قيمتها 27.9 مليار دولار سنغافوري في عام 2025، مقارنةً بـ 24.05 مليار دولار سنغافوري في عام 2024، بما يعكس اتساع نطاق التبادل واستدامة الزخم التجاري، وتُمثل التجارة غير النفطية أكثر من ثلث إجمالي حجم التجارة الثنائية، مما يؤكد التنوع في القاعدة الاقتصادية للعلاقات بين الجانبين، وعلى صعيد الاستثمار، فقد ارتفع رصيد الاستثمارات السنغافورية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.9 مليار دولار سنغافوري في عام 2023، مقارنةً بـ 4.3 مليار دولار سنغافوري في عام 2022، في مؤشر واضح على تزايد ثقة المستثمر السنغافوري في بيئة الاستثمار الإماراتية وجاذبيتها طويلة الأمد.

هناك وجود بارز للشركات السنغافورية في الإمارات والتي يزيد عددها عن 600 شركة، تعمل في مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعليم وذلك وفقا لتقارير مؤسسة "إنتربرايز سنغافورة".

وعلى الجانب الآخر، فإن الإمارات تعد مستثمراً رئيسياً في السوق السنغافوري، وتسهم شركات وطنية كبرى مثل موانئ دبي العالمية (DP World) ومصدر وSpace42 في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر مجالات مثل الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية: الاستدامة

تسعى كل من الإمارات وسنغافورة إلى تعزيز الشراكة بينهما في مجال الطاقة المتجددة وأسواق الكربون، ففي أكتوبر 2023، وقع البلدان اتفاقية إطار الاقتصاد الأخضر، التي تهدف إلى التعاون في مشاريع تشمل النقل الأخضر، والطاقة منخفضة الكربون، وأسواق الكربون.

واتفق الجانبان أيضاً على تعميق تعاونهما في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، من خلال التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، كذلك فإن البلدان يعملان على وضع معايير مشتركة في مجالات وقود الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه.



العلاقات الاقتصادية: الخدمات المالية

يُعد التعاون المالي ركيزة أساسية في العلاقات بين الإمارات وسنغافورة، ولاسيما أن كلا منهما مركز مالي رائد في إقليمه، لذلك فهما يتعاونان بشكل واسع في القطاع المصرفي، والتكنولوجيا المالية، وأسواق رأس المال.

وفي عام 2009، وقع مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في سنغافورة مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات والإشراف على العمليات المالية العابرة للحدود، كما يوجد لبنوك إماراتية مثل بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني حضور في سنغافورة، حيث تدعم الشركات الإماراتية العاملة في آسيا، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في المساهمة في تسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج العربي والآسيان.

العلاقات الاقتصادية: التكنولوجيا المتقدمة

تحرص كل من الإمارات وسنغافورة على تعزيز وتعميق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي. وخلال الزيارة الرسمية لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى سنغافورة في أكتوبر 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "AI Singapore"، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة “Advanced Technology Research Council”، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تطوير القدرات في الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريبية في كل من أبوظبي وسنغافورة، ما يدعم توسع الشركات ويدفع عجلة الابتكار في القطاعات الناشئة، مما يعزز مكانة البلدين كمحاور إقليمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.