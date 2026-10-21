ووفقا لشروط الاتفاق، سيحصل مساهمو بريز من حملة الأسهم العامة من الفئة (أ) على 47.5 دولارا نقدا لكل سهم.

تستهدف سيلز فورس تحسين التفاعل مع العملاء من خلال دمج منصة بريز وأدوات اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي في منصاتها ماركتينغ كلاود وسي.آر.إم وداتا 360.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الإمكانيات مضي سيلز فورس لإطلاق نسخة أكثر اكتمالا من منصة كاستمر 360، وتوسيع نطاق اتصال العلامات التجارية مع العملاء.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال العام المالي المقبل لشركة سيلز فورس، حيث ستضيف شركة بريز "خبرات واسعة في مجالات تجارب الهاتف المحمول، وهندسة البيانات، وتفاعل العملاء إلى منصة سيلزفورس ماركتينغ كلاود .

وأشارت سيلز فورس إلى عدم وجود أي تغيير منتظر في توقعاتها المالية للسنة المالية 2027 نتيجة الصفقة.