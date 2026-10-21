ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن ميكرون قالت إن الاتفاق يندرج في إطار التزامها المعلن في يوليو باستثمار 3 مليارات دولار لتعزيز سلسلة إمدادات صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وتأمين إمدادات محلية يعتمد عليها من المعادن الصناعية الحيوية.

وقالت ميكرون إن الاستثمار الجديد سيدعم توسيع عمليات تصنيع وتنقية المعادن النادرة عالية النقاء لشركة إنديوم في نيويورك، ويساعدها في إعادة تشغيل نشاط معالجة المعادن الحيوية المستخدمة في صناعة الرقائق المتقدمة.

وعقدت الشركتان اتفاقا طويل الأجل سيتيح لميكرون الحصول على المعادن عالية النقاء التي تنتجها إنديوم.

وقالت ميكرون إنه من المتوقع أن يؤدي الاستثمار الجديد إلى تقليل الاعتماد على استيراد المعادن الحيوية، ويدعم مرونة سلاسل إمداد صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وأضافت ميكرون أن هذا الاتفاق يستكمل خططها لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في التكنولوجيا والتصنيع بالولايات المتحدة حتى 2035، بما في ذلك تطوير مجمع تصنيع الرقائق في نيويورك.