وحقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بقوة نشاط العملاء والنمو واسع النطاق عبر مختلف أسواق المجموعة الرئيسية.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2026:

الأرباح قبل الضريبة : ارتفعت بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 24.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط .

ارتفعت بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 24.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط الأرباح بعد الضريبة : بلغت 19.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 بالمئة.

بلغت 19.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 الإيرادات التشغيلية : ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 29.0 مليار درهم .

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 29.0 مليار درهم التكاليف : بلغت النفقات التشغيلية 13.3 مليار درهم بزيادة 19 بالمئة، في حين بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31.4 بالمئة.

بلغت النفقات التشغيلية 13.3 مليار درهم بزيادة 19 بالمئة، في حين بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31.4 الميزانية العمومية : ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، بزيادة 18 بالمئة منذ بداية العام و21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق .

ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، بزيادة 18 بالمئة منذ بداية العام و21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق القروض والودائع : ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 بالمئة منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم مدفوعاً بنمو قروض الخدمات المصرفية للأفراد (17 بالمئة) وقروض الشركات (22 بالمئة)، مع منح تمويلات جديدة بقيمة 174 مليار درهم . كما نمت الودائع بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى 935 مليار درهم .

ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 بالمئة منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم مدفوعاً بنمو قروض الخدمات المصرفية للأفراد (17 بالمئة) وقروض الشركات (22 بالمئة)، مع منح تمويلات جديدة بقيمة 174 مليار درهم كما نمت الودائع بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى 935 مليار درهم جودة الأصول والسيولة : بلغت تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.0 بالمئة ، وسجلت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 13.4 بالمئة ، ونمو نسبة تغطية السيولة بمقدار 12 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق .

أداء الربع الثالث من عام 2026

خلال الربع الثالث من عام 2026، حقق البنك أرباحاً فصلية قبل الضريبة بلغت 8.0 مليار درهم، مدعومة بإجمالي إيرادات بلغ 14.3 مليار درهم (بنمو 6 بالمئة مقارنة بالربع السابق)، وصافي دخل الفائدة بـ 10.4 مليار درهم. كما سجلت الأرباح بعد الضريبة للربع الثالث 6.4 مليار درهم.

وتعليقا على النتائج، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:"حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 جمعت من خلالها أكثر من 60 مليار دولار أميركي في 13 دولة".

من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"يمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك أر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. كما يواصل البنك توسيع قدراته الرقمية حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة".