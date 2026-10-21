وقالت إن هذه الزيادة تعكس النمو القوي في الإيرادات وتحسن الربحية التشغيلية.

وارتفع صافي الدخل خلال الربع إلى 3.66 مليار دولار، أو 0.87 دولار للسهم، مقارنة بـ 2.55 مليار دولار، أو 0.59 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الإيرادات بنسبة 11.8 بالمئة إلى 12.87 مليار دولار، مقارنة بـ 11.5 مليار دولار قبل عام. وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بإيرادات الاشتراكات، في ظل زيادة عدد المشتركين ورفع الأسعار، إلى جانب ارتفاع إيرادات الإعلانات والتحركات المواتية في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 37.3 بالمئة إلى 4.46 مليار دولار، مقارنة بـ 3.25 مليار دولار في العام الماضي، بينما ارتفع هامش التشغيل إلى 34.6 بالمئة مقابل 28.2 بالمئة.

وقالت شركة البث التدفقي العملاقة إنها ستواصل توسيع مكتبة محتواها من خلال اتفاقيات الترخيص وإضافة محتوى من جهات خارجية.

وأضافت الشركة: "جمهورنا الذي يقترب من مليار شخص، إلى جانب قدراتنا المتميزة في تقديم المحتوى، يجعلنا شريكا مثاليا للاستوديوهات وشبكات البث والمواهب الإبداعية".

وبالنسبة إلى الربع الرابع، تتوقع نتفليكس تحقيق إيرادات بقيمة 13.44 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ نحو 11.5 بالمئة، وهامش تشغيل قدره 26 بالمئة.

وعلى مدار عام 2026، تتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها 51.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 13 بالمئة، مع هامش تشغيل يصل إلى 31.5 بالمئة. كما تتوقع أن يبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر خلال العام نحو 12 مليار دولار.