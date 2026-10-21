ويُعقد الملتقى في 25 أكتوبر الجاري بفندق "قصر الإمارات" في أبوظبي، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2026"، بمشاركة قيادات القطاع الصناعي والشركات المحلية والعالمية.

وتستند النسخة الثانية من الملتقى إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى في مايو 2026، والتي أعلنت خلالها أدنوك استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم "55 مليار دولار" خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

ويُشكل الملتقى منصة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والموردين والمقاولين والمُصنّعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بهدف المساهمة في توسيع نطاق التصنيع المحلي وتعزيز المرونة الصناعية، حيث ستكشف أدنوك عن فرص تصنيع جديدة عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة لأعمالها، بما يتيح للشركات الاستفادة من محفظة مشروعاتها والمساهمة في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.

كما سيسلط الملتقى الضوء على التقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة "+Local" التي أطلقتها أدنوك خلال النسخة الأولى من الملتقى ضمن برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية، والتي تتطلب من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المتعاقدين مع أدنوك إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات من قبل شركات صناعية وطنية مُعتمدة تستوفي المعايير الفنية ومتطلبات التأهيل المعتمدة لدى "أدنوك"، وذلك ضمن فئات محددة بما يضمن التنافسية التجارية.

وتستند المبادرة إلى النجاحات التي حققها "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني"، الذي ساهم في إعادة توجيه أكثر من 307 مليار درهم "83.7 مليار دولار" إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه في عام 2018.

وتهدف أدنوك إلى شراء منتجات يُمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم "24.5 مليار دولار"، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، كما وقّعت الشركة بالفعل اتفاقيات شراء بقيمة 80 مليار درهم "21.8 مليار دولار" لمنتجات يتم تصنيعها داخل الدولة.

وساهمت الاتفاقيات في دعم أكثر من 96 شركة صناعية، يُصدّر أكثر من 60% منها منتجاته إلى الأسواق العالمية.

كما استثمر شركاء أدنوك 4.5 مليار درهم "1.2 مليار دولار" في إنشاء مصانع جديدة وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.