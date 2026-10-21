وجاءت الخسائر، التي ارتفعت من 13 مليار دولار قبل عام، مدفوعة برسوم محاسبية بلغت 72 مليار دولار، مرتبطة بتغير قيمة الأدوات المالية التي أصدرتها الشركة لجمع التمويل، بحسب التقرير الذي استند إلى مسودة نشرة الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التكلفة الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي، في وقت يزداد فيه تدقيق المستثمرين في مدى قدرة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات في الرقائق ومراكز البيانات على تحقيق عوائد مجزية.

وقفزت إيرادات أنثروبيك إلى 16.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 9 مليارات دولار، أي ما يقارب أربعة أمثال مستواه السابق، وفقاً للصحيفة.

ولم ترد أنثروبيك على طلب للتعليق، كما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من التقرير على الفور.

تقييم أنثروبيك قبل الطرح العام تحت المجهر

وكانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر، في تقرير حصري استند إلى نشرة الاكتتاب العام الأولي للشركة، أن أنثروبيك سجلت خسائر صافية بلغت 42 مليار دولار في عام 2025.

واستفادت الشركة من الشعبية المتزايدة لأداة "كلود كود" (Claude Code)، وهي مساعد برمجي يستخدمه المطورون لكتابة البرامج وإنشاء التطبيقات.

لكن بعض المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين حضروا يوم المستثمرين الذي نظمته أنثروبيك الأسبوع الماضي يدرسون خفض التقييم المتوقع للشركة، عقب الكشف عن أحدث بياناتها المالية، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا إلى رويترز.

وقال ثلاثة من هؤلاء الأشخاص إن المستثمرين الذين حضروا الاجتماع في سان فرانسيسكو ناقشوا تقييماً للشركة عند نحو 1.5 تريليون دولار، وهو انخفاض كبير عن التقييم البالغ نحو تريليوني دولار الذي كان متوقعاً في السابق للطرح المزمع في نوفمبر.

وأبلغت أنثروبيك المستثمرين خلال الاجتماع أن إيراداتها في الربع الثالث قفزت بنسبة 45 بالمئة إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، وأن الشركة حققت أرباحاً خلال الربع وفق المقاييس المعدلة التي تستبعد بعض البنود المحاسبية.

اختبار لثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي

وقد يؤدي تراجع حماسة المستثمرين تجاه الطرح العام الأولي لأنثروبيك إلى التأثير في سوق الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، إذ يرى مستثمرون أن الآفاق القريبة للقطاع تعتمد إلى حد كبير على نجاح هذا الطرح، قبل الطرح المحتمل لأسهم منافستها "أوبن إيه آي" في العام المقبل.