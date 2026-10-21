وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة النتائج الفصلية لشركة سبيس إكس، إنه لا يشارك في هذه العملية بسبب تضارب محتمل في المصالح.

ويمتلك ماسك حصصا كبيرة في الشركتين، وتشكل حصصه الأساس لثروته المقدرة بنحو 920 مليار دولار، ما يجعله أغنى شخص في العالم.

وكان احتمال اندماج تسلا وسبيس إكس محل تكهنات منذ فترة طويلة، لكن ماسك سبق أن تهرب من تقديم موقف واضح بشأن هذه الفكرة.

وقال إنه يعتقد شخصيا أن الجمع بين الشركتين سيكون فكرة جيدة، لكنه حذر من أن الجزم بحدوث ذلك سيكون مبالغة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 50 بالمئة من مساهمي تسلا.

وحققت سبيس إكس أرباحا بمليارات الدولارات خلال الربع الماضي، بعد فترة طويلة من الخسائر، مدفوعة أساسا بالنمو القوي في أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار، مقارنة بخسائر بنحو مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وقفزت الإيرادات إلى 14.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.6 مليار دولار قبل عام، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 12.7 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس، بنسبة 69 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.2 مليار دولار. وبلغ عدد عملاء الخدمة 13.6 مليون عميل حتى 30 سبتمبر، كما كانت متاحة على متن نحو 3800 طائرة، إلى جانب منصات أخرى.

وقفزت إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 7.6 مليار دولار خلال الربع الماضي، مقارنة بـ 813 مليون دولار قبل عام.

وأنشأت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، سبيس إكس إس آي، مراكز بيانات ضخمة، يجري تأجير بعضها حاليا لشركات منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، مقابل مدفوعات بمليارات الدولارات.

وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي أرباحا تشغيلية بلغت 431 مليون دولار، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 1.7 مليار دولار قبل عام.

وارتفعت إيرادات عمليات إطلاق الصواريخ بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دولار.