وسيجمع هذا التعاون بين خبرة أسترازينيكا في تطوير الأدوية وقدرات أوراكل في مجال الذكاء الاصطناعي وبيانات الرعاية الصحية لدعم عملية مطابقة المرضى والأبحاث.

كما ستركز الأعمال مبدئيا على السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض المناعة والأمراض النادرة، ويمكن أن تدعم أيضا التشخيص المبكر للأمراض الخطيرة.

وسيدعم المشروع الأول أبحاث ارتفاع ضغط الدم في أبوظبي بالشراكة مع شركة الرعاية الصحية (إم 42 - M42) التي تتخذ من الإمارات مقرا.

لا يزال استقطاب المرضى من أكبر التحديات التي تواجه الأبحاث السريرية، إذ يؤدي التأخير في التسجيل غالبا إلى إطالة أمد التجارب وزيادة تكاليف التطوير.

أضرت البروتوكولات الخاطئة للتجارب بأسترازينيكا في الماضي، إذ تسبب التأخير في تطوير دواء لسرطان الثدي وعلاج للاضطرابات العصبية في إثارة بعض المخاوف.

تسعى أسترازينيكا إلى توسيع محفظة أدويتها، وتستهدف تحقيق إيرادات سنوية تزيد على 80 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعمل على معالجة العقبات التي تواجه الصناعة في مجال تطوير الأدوية.