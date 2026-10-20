وفي ساحة فاندوم الراقية وسط باريس، حاول ستة ملثمين اقتحام متجر لويس فويتون باستخدام حاجز معدني ككبش لتحطيم الواجهة الزجاجية، وسط تشجيع عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.

ورغم فشل المقتحمين في دخول المتجر، أكد أحد العاملين أن الأمر كان قريباً من النجاح، مشيراً إلى أن النوافذ الأمنية الخاصة بالمتجر، إلى جانب "قدر من الحظ"، حالا دون وقوع أضرار أكبر.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد الموظفين قوله إن المشاركين في الهجوم "لم يكونوا محتجين بل أشخاصاً خرجوا للتخريب والسرقة".

انهيار الإجراءات الأمنية

وجاءت أعمال العنف بعد احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص تمويل المدارس، قبل أن تتحول إلى موجة من أعمال النهب والتخريب في عدة مدن فرنسية.

وعادة ما تعتمد المتاجر الكبرى في باريس على إجراءات وقائية مشددة قبل المظاهرات والأحداث الجماهيرية، خصوصاً على جادة الشانزليزيه والمناطق التجارية الفاخرة.

إلا أن موظفين في قطاع التجزئة قالوا إن الاحتجاجات الأخيرة خرجت عن النمط المعتاد للتنسيق بين الشرطة والنقابات، ما أدى إلى انهيار الإجراءات الأمنية بسرعة.

وقال أحد موظفي ديور إن العاملين اضطروا إلى إغلاق الستائر الأمنية لمتجر يقع في شارع رويال بعد مشاهدة الشرطة وهي تتراجع أمام الحشود، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي المقابل، تعرض متجر رالف لورين المقابل للتحطيم، فيما جرى نهب متجر تابع لعلامة كينزو.

استهداف أشهر العلامات الفاخرة

وامتدت الهجمات إلى عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية. ففي باريس، كان متجر بربري بين الأهداف التي تعرضت للتخريب، بينما تعرضت متاجر لويس فويتون وهيرميس في مدينة مرسيليا لعمليات نهب.

كما أُغلق متجر دار المجوهرات الفاخرة غراف في ساحة فاندوم بعد تعرض واجهاته للتحطيم، فيما واصل متجر ديور في شارع سانت أونوريه نشاطه التجاري رغم تشويه واجهته برسومات وشعارات مناهضة للشرطة.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشار عناصر أمن خاصة لحماية متجر ديور الرئيسي في جادة مونتين، بعدما بقي عدد منهم في مواقعهم لساعات إضافية رغم تحذيرات المحتجين لهم بمغادرة المكان.

الحكومة تلاحق المسروقات على الإنترنت

وبالتوازي مع احتواء الاضطرابات الأمنية، بدأت السلطات الفرنسية إجراءات لمنع إعادة بيع السلع المنهوبة عبر الإنترنت.

وعقد وزراء اجتماعات مع عدد من شركات التجارة الإلكترونية ومنصات إعادة البيع، من بينها Vinted وAmazon وeBay وMeta وTikTok، لبحث طرق إزالة الإعلانات المشبوهة وتحديد هوية البائعين.

وتحمل بعض المنتجات الفاخرة أرقاماً تسلسلية أو شرائح إلكترونية تسمح بمطابقتها مع سجلات المخزون الأصلية، ما قد يساعد في تعقب البضائع المسروقة.

وأكدت منصة Vinted أنها اتخذت إجراءات فورية لرصد وحذف القوائم التي يحتمل أن تكون مرتبطة ببضائع منهوبة، مشيرة إلى تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الفرنسية.

آلاف الشركات متضررة

ولم تقتصر الأضرار على الأسواق الفاخرة فقط، إذ تعرضت متاجر تابعة لسلسلة JD Sports لأعمال تخريب ونهب، إضافة إلى نحو 20 فرعاً لسلسلة مستحضرات التجميل Sephora ومتجر تابع لشركة Apple في مدينة ليل.

كما تعرض معرض لشركة Tesla في وسط باريس للتخريب وكتابة شعارات سياسية على واجهاته.

وأدانت جمعيات تمثل الشركات العاملة في مناطق الشانزليزيه وسانت أونوريه وفاندوم الهجمات، ووصفتها بأنها "غير مبررة بالكامل"، مؤكدة أن سكان وأصحاب الأعمال يرفضون الاستسلام للخوف.

خسائر بمليارات اليوروهات

وقال وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان إن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر ما لا يقل عن 3000 شركة على مستوى البلاد.

كما تعهدت الحكومة بتقديم مساعدات مالية عاجلة ودعم للوظائف للشركات المتضررة.

ووفق تقديرات مؤسسة Morningstar، قد تتراوح فاتورة التأمين الناتجة عن أعمال الشغب بين مليار و1.2 مليار يورو، متجاوزة خسائر الشغب التي شهدتها فرنسا عام 2023 والبالغة نحو 730 مليون يورو.

وقال بيير بوشيه، رئيس اتحاد التجار الفرنسيين، إن وراء كل واجهة متجر مدمرة "رائد أعمال وعاملون وعائلات وسنوات من العمل"، مؤكداً رفض القطاع التجاري أن يصبح مجدداً ضحية لأعمال عنف لا علاقة له بها.

وفي شهادة تعكس حجم المعاناة، قال صاحب متجر صغير لإصلاح الهواتف قرب محطة غار دو نور إنه خشي على حياته عندما حاول نحو مئة شاب ملثم اقتحام متجره مساء الأحد، مقدراً تكلفة الأضرار بين 7 آلاف و10 آلاف يورو.

وأضاف: "خمس عشرة دقيقة من الحصار وأنت وحيد خلف واجهة زجاجية أمام هذا العدد من الأشخاص تبدو زمناً طويلاً جداً"، مشيراً إلى أنه استنجد بالشرطة لكن أحداً لم يصل إلى المكان.