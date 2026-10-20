وقال ميرتس وهوانغ أمس الاثنين إن الجمع بين الهندسة الألمانية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة سيساعد في تعزيز اقتصاد البلاد على المدى الطويل.

وتهدف الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي للصناعة الألمانية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتأمين السيادة التكنولوجية للبلاد.

وقال ميرتس إن ألمانيا تتصرف من موقع قوة على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية. وحث الشركات على فتح بياناتها الصناعية القيمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على القدرة التنافسية للتصنيع الألماني والهندسة الميكانيكية وصناعة السيارات.

وشدد المستشار على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على القاعدة الصناعية لألمانيا، والتي يرى أنها تمنحها أفضلية حاسمة على الاقتصادات الأخرى.

وسلط هوانغ، الذي قاد إنفيديا منذ عام 1993، الضوء على ثقة الشركة في ألمانيا كموقع.

ووفقا لبيانات الشركة، استثمرت إنفيديا ما يقرب من مليار دولار في ألمانيا العام الماضي وتمتلك حصصا في العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة.

وقال هوانغ إنه ينبغي التعامل مع البيانات باعتبارها موردا وطنيا واستخدامها محليا لتطوير "الاستخبارات الوطنية" الخاصة بألمانيا، بدلا من تصديرها لكي يستغلها آخرون.