وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز مكانة كارفور في قطاع متاجر التجزئة الصغيرة وتوسيع نطاق دعمها لتجار التجزئة المستقلين.

وقالت الشركة في بيان: "يتماشى هذا الاستحواذ تماما مع تنفيذ استراتيجية كارفور 2030."

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستتيح لكارفور الاستفادة من قاعدة عملاء كوديفرانس وبنيتها التحتية اللوجستية وخبراتها.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2027.

وسجلت شركة كوديفرانس مبيعات بقيمة 307 ملايين يورو خلال السنة المالية 2025-2026.