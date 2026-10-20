وأعلنت ميرك المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أنها تعتزم الاستحواذ على شركة "سايلنس ثيرابيوتكس" البريطانية، مشيرة إلى أنها ستدفع 20 دولارًا أميركيًا مقابل كل إيصال إيداع أميركي للأسهم، ما يقيّم الشركة البريطانية بنحو 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 980 مليون يورو.

وقال كاي بيكمان، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك في مقر الشركة في مدينة دارمشتات غربي ألمانيا:"نهدف من خلال الاستحواذ المزمع على سايلنس ثيرابيوتكس إلى توسيع نطاق قدراتنا، بما يتيح لنا توفير خيارات علاجية موجهة لعدد أكبر من المصابين بالأمراض النادرة".

ووفقًا للبيانات، تقترب شركة "سايلنس ثيرابيوتكس" من بدء المرحلة الثالثة الحاسمة من التجارب السريرية لعقارها المعروف باسم "ديفسيران"، الذي ينتمي إلى فئة العلاجات المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير، والذي يستهدف علاج المرض النادر المعروف باسم "كثرة الحمر الحقيقية" النادر.

ويُعَدُّ هذا المرض من أمراض سرطان الدم النادرة، والذي يتسم بالإنتاج المفرط لكريات الدم الحمراء، وقد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.

وقال داني بار زوهار، رئيس قطاع الرعاية الصحية في شركة ميرك، إن الاستحواذ سيقرب الشركة خطوة كبيرة من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأدوية المتخصصة المبتكرة.

وبحسب الشركة، فإن السعر المعروض، والبالغ 20 دولارا لكل إيصال إيداع أميركي للأسهم، يمثل زيادة بنسبة 82 بالمئة مقارنة بمتوسط سعر السهم خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وذكرت ميرك أن صفقة الاستحواذ على شركة "سايلنس ثيرابيوتكس" تمت الموافقة عليها، ومن المقرر إتمامها خلال الربع الأول من عام 2027. وستمول ميرك عملية الاستحواذ من خلال الحصول على قروض جديدة.

وتلجأ ميرك مرارًا إلى عمليات الاستحواذ لتوسيع أنشطتها. ففي يونيو الماضي، أعلنت المجموعة استحواذها على شركة "بايو-تكني" الأميركية مقابل نحو 10 مليارات يورو.

وتوفر الشركة أدوات لعلوم الحياة وتقنيات للتحليل. وتسعى ميرك من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قطاع المختبرات لديها في مجالات سريعة النمو، مثل العلاجات الخلوية والجينية والتشخيص الدقيق.

كما أتمت ميرك صفقة استحواذ بمليارات اليورو على شركة "سبرينغ ووركس" المتخصصة في علاج السرطان، بهدف تعزيز مكانتها في مجال علاج الأورام النادرة.