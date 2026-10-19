وتستقطب الدورة الحالية من المعرض 60 جهة راعية، و 23 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 3000 شركة من 60 دولة حول العالم، ويضم 13 جناحاً دولياً.

ويواصل "ويتيكس" ترسيخ مكانته بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون، والتنقل الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية والمستدامة والصحة والسلامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويشهد "ويتيكس 2026" انعقاد "ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية" 2026 تحت شعار "تواصل. تنسيق. تسريع"، كما يتضمن المعرض منطقة التنقل الأخضر، ومنطقة الصحة والسلامة، ومنطقة الوفود المخصصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض من جهة وكبرى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويحتضن المعرض أيضاً عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية "B2G" وتتيح هيئة كهرباء دبي للعارضين فرصة زيارة مركز الاستدامة والابتكار التابع لها، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتنظم الهيئة على هامش المعرض 119 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. وتقام ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة في القاعة 1، وندوات الابتكار والمستقبل في القاعة 7، وندوات المياه في قاعة الشيخ سعيد 3، فيما تستضيف قاعة الشيخ مكتوم فعاليات الصحة والسلامة، إلى جانب فعاليات منطقة التنقل الأخضر وإدارة علاقات الموردين وندوات الرعاة.

وبالتزامن مع "ويتيكس"، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".