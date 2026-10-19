ويعكس هذا التطور الفاعل ترسيخاً لجهود الدولة في دعم التعاون متعدد الأطراف، وتوسيع نطاق مشاركة الخبرات الوطنية في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية الدولية، بما يخدم استقرار النظام المالي العالمي.

وفي ضوء هذه المعطيات، يطرح هذا التواجد المتنامي تساؤلات جوهرية حول أبعاد صعود الكفاءات الإماراتية في أروقة المؤسسات النقدية، وآليات تعزيز الحضور الإماراتي في مراكز صناعة القرار المالي، كما يسلط الضوء على كيفية ترجمة الرؤية الاستشرافية للدولة في توسيع بصماتها ضمن مؤسسات التمويل الدولية، وبناء أطر استراتيجية تركز على استقرار المنظومة المالية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

تمثيل استراتيجي في أروقة القرار المالي

وجرى انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب الرفيع لتمثيل المجموعة العربية والمالديف، ليضع ذلك الكفاءات الوطنية في موقع المسؤولية ضمن المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يشاركون في تقديم التوجيه الاستراتيجي وإقرار برامج التمويل لمؤسسة نقدية تناهز قدرتها التمويلية التريليون دولار، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.

وفي السياق ذاته، أشار محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن هذا الانتخاب يجسد الثقة الدولية المتنامية بالخبرات الوطنية القادرة على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، مؤكداً استمرار العمل لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما نقلت الوكالة عن علي الحوسني تأكيده أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على دعم أولويات دول المجموعة عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة مع تزايد الحاجة لبناء شراكات استراتيجية ونقل التجارب الناجحة في التنمية المالية.

أبوظبي 2029.. ترسيخ الثقة في المنظومة الوطنية

وفي محور متصل يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية، وقعت دولة الإمارات اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، لتكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الدولة الحدث بعد دبي عام 2003.

وعلى صعيد الموقف الدولي، أشار التقرير إلى إشادة أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ببناء الإمارات لمؤسسات وبنية تحتية بروح الطموح، مؤكداً أن أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة اجتماعات تركز على التنمية وتوفير الفرص، في حين أكدت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الإمارات أصبحت مركزاً مهماً للأفكار والابتكار والتعاون الدولي.

تحول استراتيجي وتكامل في صياغة السياسات

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "صعود الكفاءات الإماراتية إلى مواقع المسؤولية في المؤسسات المالية الدولية هو ثمرة استثمار متواصل في رأس المال البشري، وتراكم لخبرات وطنية نوعية في إدارة الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.

ويرى أن هذه الخطوة ليست مجرد تمثيل مؤسسي، بل تعكس تحولاً استراتيجياً من مرحلة تطبيق المعايير الدولية إلى المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وحوكمة النظام المالي الدولي، مع فهم دقيق داعم لاحتياجات المنطقة وأولوياتها التنموية.

وأكد القمزي أن انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يحمل دلالة مهمة، مشيراً إلى أن تمثيل دول المجموعة العربية والمالديف يتطلب وزناً تفاوضياً ورؤية لبناء التوافق بين اقتصادات تتباين في ظروفها وتحدياتها. وهذا يمنح التجربة الإماراتية مساحة أوسع للإسهام العملي في مناقشات الاستقرار المالي، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير آليات مواجهة الصدمات الحيوسياسية والاقتصادية.

ولفت إلى أن حضور دولة الإمارات في صندوق النقد والبنك الدوليين يحقق تكامل في أدوار الحوكمة وتأهيل الكوادر الوطنية والشراكات التنموية، وقال: "فبينما يركز الصندوق على الاستقرار المالي والنقدي، تركز مجموعة البنك الدولي على مشاريع التنمية المستدامة، والتواجد الإماراتي الفاعل فيها يضمن المواءمة الحيوية بين متطلبات الانضباط المالي وفرص التنمية الشاملة".

رؤية استشرافية ومكاسب للقطاع المصرفي

أما الرؤية الاستشرافية، فتُترجم عبر طرح تجربة الامارات الرائدة بنماذج عملية رائدة في التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتطوير أطر التمويل المستدام والابتكار المالي والذكاء الاصطناعي. القيمة هنا تكمن في تقديم تجارب واقعية قابلة للتطبيق تُراعي متطلبات اقتصادات المستقبل وخصوصيات المنطقة، بحسب القمزي.

وأضاف الخبير الاقتصادي القمزي: "ستكون استضافة أبوظبي للاجتماعات السنوية لعام 2029 (المرة الثانية لدولة الإمارات) محطة محورية لجلب صناع القرار المالي العالمي إلى قلب المنطقة، ومقياس النجاح يكمن في تحويل هذا الحوار الدولي إلى مبادرات وشراكات ملموسة تعزز استقرار الاقتصاد العالمي وتدعم تمويل قضايا التنمية والتحول المناخي.

ومن واقع خبرته المصرفية، يشير القمزي إلى أن "الثقة الدولية لا تُمنح بل تتراكم عبر قوة الرقابة، وحصافة السياسات الاحترازية، وكفاءة إدارة المخاطر، واستقرار التشريعات، وهو ما يعزز الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي الإماراتي، ويخفض تكلفة رأس المال، ويفتح قنوات أوسع أمام البنوك والمؤسسات الاستثمارية الوطنية للتوسع والاندماج في الأسواق الدولية.

خبرات نوعية في دعم الأولويات متعددة الأطراف

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يمثل تطوراً بارزاً في حضور الإمارات داخل المؤسسات المالية الدولية، باعتباره أول إماراتي يتولى المنصب، وممثل للمجموعة التي تضم الإمارات وعدداً من الدول العربية والمالديف.

وأوضح أن خلفية الحوسني المهنية تعزز أهمية هذا التعيين، فهو خبير في السياسات الاقتصادية والمالية، وسبق أن شغل منصب نائب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق، وعمل مديراً تنفيذياً مناوباً فيه ابتداءً من عام 2021. كما عمل مستشاراً لدى المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي، ومديراً لمحافظ استثمارية في مؤسسة التمويل الدولية بواشنطن، وشغل أدواراً في مكتب الشؤون الاستراتيجية بديوان ولي عهد أبوظبي ومجلس أبوظبي للاستثمار. ويحمل درجة الماجستير في التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون، والبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وأتم برنامجاً تنفيذياً للقيادة في جامعة هارفارد.

وأضاف الدكتور الشبشيري: "يتولى مجلس المديرين التنفيذيين إدارة أعمال الصندوق اليومية، ويناقش برامج التمويل وتقييمات اقتصادات الدول الأعضاء والسياسات المرتبطة بها. ويُنتخب المديرون من دول منفردة أو من مجموعات دول، ما يجعل دور المدير التنفيذي مزدوجاً: المشاركة في توجيه عمل الصندوق، والتعبير عن أولويات الدول التي يمثلها. وبالنسبة إلى الحوسني، يعني ذلك أن مسؤوليته لا تقتصر على إبراز التجربة الإماراتية، بل تشمل أيضاً التعامل مع احتياجات مجموعة متباينة في أحجام اقتصاداتها وظروفها المالية.

بناء المواقف المشتركة وتحويل التواجد لنتائج ملموسة

وتظهر أهمية هذا التمثيل في ملفات تمس المجموعة مباشرة، وفي مقدمتها التمويل للدول التي تواجه أزمات أو ضغوطاً اقتصادية، ومراجعة برامج الإصلاح، وتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات. كما تبرز قضايا إدارة الدين العام، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات، بحسب الشبشيري، الذي أكد أن هذه الملفات لا تحمل أولويات متطابقة لجميع دول المجموعة، فاحتياجات دولة مصدّرة للطاقة تختلف عن احتياجات دولة منخفضة الدخل أو اقتصاد يواجه أزمة تمويل. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى بناء مواقف مشتركة تأخذ في الحسبان هذا التنوع.

وأكد الخبير الاقتصادي الشبشيري أن استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عام 2029 تمنحها فرصة لتوسيع الحوار بين صناع السياسات والمؤسسات المالية، لكن المعيار سيكون في جودة المبادرات التي تخرج من هذه اللقاءات، وفي استمرار التعاون بعد انتهائها.

وختم الدكتور الشبشيري بقوله: "يمنح انتخاب الحوسني الإمارات فرصة لتعزيز حضورها في صنع القرار الاقتصادي الدولي، وتدعم خبرته السابقة قدرته على العمل ضمن بيئة متعددة الأطراف. لكنه يتولى في الوقت نفسه مسؤولية تمثيل مجموعة متعددة الأولويات. وسيُقاس نجاح هذا الدور بقدرته على تحويل المشاركة إلى نتائج ملموسة: دعم أكثر استجابة للدول التي تواجه أزمات، وتعاون فني يعزز قدرتها على إدارة اقتصاداتها، ومساهمة بناءة في نقاشات الاستقرار المالي العالمي.