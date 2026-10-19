وطورت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي منصة "تم" بالتعاون مع أكثر من 45 جهة حكومية، لتسهم كركيزة أساسية في مسيرة تحوّل أبوظبي إلى أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027. وتضم "تم" أكثر من 1,200 خدمة عامة وخاصة، وتحلّ 96 بالمئة من طلبات الخدمة ذاتياً ويستخدمها 4.7 مليون شخص.

وتندرج الحكومة الذاتية من "تم" ضمن ميزات التطبيق، وكانت أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم عندما أطلقت في أكتوبر 2025، حيث تستعين بوكيل الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام بصورة استباقية نيابةً عن المستخدمين. وحظيت بالتقدير في هذه المسابقة العالمية التي تحتفي بالمؤسسات التي تتبنى التكنولوجيا لتحقيق نتائج ملموسة. وتبرز فئة الحكومة من الجوائز المبادرات التي توظّف التقنيات المتقدمة للارتقاء بالخدمات الحكومية.

وقال الدكتور محمد العسكر، المدير العام لـ"تم" في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "نحرص في منصة (تم) من خلال ميزة الحكومة الذاتية، أن تصل الخدمة الحكومية الناجحة إلى الأفراد قبل أن يطلبوها، قبل انقضاء المهلة المحددة، وقبل تعطّل مصالحهم. وبفضل تضافر كل الجهات الحكومية في أبوظبي لبناء منظومة مشتركة نجحنا في تحقيق نتائج ملموسة، حيث حافظنا على ملايين الساعات من وقت المستخدمين كل عام، وساعدناهم على تجنب الغرامات. ويجسّد تكريم غارتنر طموح أبوظبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأكثر سلاسة واستباقية".

ويذكر أن الحكومة الذاتية وبعد مرور ستة أشهر على إطلاقها، ساعدت في سداد المستحقات نيابةً عن المستخدمين، وشمل ذلك المخالفات المرورية، وأسهمت في تجنيبهم أكثر من 17 مليون درهم من غرامات التأخير، وسجّلت نسبة رضا للمتعاملين بلغت 94.8 بالمئة، وحققت نمواً في أحجام المعاملات بنسبة 40 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وتحوّل الميزة الخدمات الحكومية المتكررة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات إلى نموذج يستجيب للأحداث. فمثلاً، يمكن تجديد الرخصة التجارية قبل تاريخ انتهائها، أو بطاقة أصحاب الهمم قبل انقضاء صلاحيتها، دون حاجة المستخدم إلى بدء الإجراءات بنفسه.

وتظهر الجائزة النطاق الواسع لتطبيق "تم" الذي يخدم 4.7 ملايين شخص. وبمعدل اعتماد رقمي يبلغ 98 بالمئة، وتغني منصة "تم" المستخدمين عن أكثر من 37 مليون زيارة إلى مراكز الخدمة الحكومية سنوياً، ما يوفر وقت الأفراد.

وتكرّم جوائز "عين على الابتكار" للحكومات من غارتنر المبادرات التي تستفيد من التكنولوجيا الناشئة لدفع طموحات الحكومة الرقمية وتحقيق قيمة عامة وأثر ملموس. ويتولى فريق من محللي غارتنر تقييم المبادرات المتأهلة إلى النهائيات من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ، ويختار كبار ممثلي الحكومات من مختلف الدول الفائزين على المستوى الإقليمي. واستقطبت دورة عام 2026 عدداً قياسياً من المشاركات المقدمة من جهات حكومية عبر أنحاء العالم.

ونالت منصة "تم" سابقاً لقب أفضل مشروع حكومة إلكترونية في العالم ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025، والتي تعتبر أرفع تكريم تمنحه الأمم المتحدة في تلك الفئة.

يذكر أن دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي كانت قد أعلنت الجمعة، عن تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.

وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.

كما ستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.