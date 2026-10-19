وتُعد دي اي بي هولدينغ شركة عامة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي والمساهم الوحيد في شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، المشغّلة لمجمع دبي للاستثمار، الذي يمثل منصة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات في المجمع، ويمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، حيث يوفر عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل مدعومة ببنية تحتية متكاملة للمستأجرين عبر القطاعات اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية.

ملخص الطرح

تعتزم دبي للاستثمار ش.م.ع ("دبي للاستثمار" أو "المساهم البائع")، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهم الوحيد في دي اي بي هولدينغ، طرح عدد 1,735,243,300 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل نسبة 20% من رأس مال المجموعة المصدر.

تمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، ولن تحصل دي اي بي هولدينغ على أي عائدات من الطرح.

من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2026، بما في ذلك يوما البدء والإغلاق.

سيتوفر الطرح لكل من:

المستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين الحاصلين على رقم مستثمر (NIN) ساري لدى سوق دبي المالي، وذلك ضمن الشريحة الأولى

المستثمرين المحترفين وفقاً لتعريف لوائح هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الشريحة الثانية

الموظفين المؤهلين ضمن مجموعة دبي للاستثمار ش.م.ع، وذلك ضمن الشريحة الثالثة

المساهمين المؤهلين في دبي للاستثمار ش.م.ع كما في تاريخ الاستحقاق الموافق 28 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الشريحة الرابعة.

من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه.

يحتفظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفق تقديره المطلق، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورهناً بموافقة هيئة سوق المال.

ملخص المقومات الاستثمارية لشركة دي اي بي هولدينغ

تُعد الشركة المالكة لأحد أبرز المجمعات الرئيسية متعددة الاستخدامات المخططة في دبي، والذي يتمتع بموقع استراتيجي متميز، ويمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، وتم تطويره على مدى أكثر من 25 عاماً كبيئة متكاملة تجمع بين العمل والمعيشة ومزاولة الأنشطة التشغيلية. وتجمع هذه المنظومة المتكاملة بين قاعدة صناعية ولوجستية واسعة ومرافق سكنية وتجارية مدعومة بخدمات أساسية، حيث تخدم نحو 1,000 مستأجر، وتضم حوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن وأكثر من 150,000 مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9% كما في 30 يونيو 2026. ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، مع اتصال متعدد الوسائط، إلى جانب الاستفادة من النمو المستدام في الممر الجنوبي لدبي.

يرتكز نموذج الأعمال على منصة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي، تقوم على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وقابلة للتجديد (عادةً لمدة 30 عاماً أو أكثر)، مع زيادات إيجارية مدمجة عبر إعادة تسعير دورية تستند إلى أسعار السوق. ويحتل إيجار الأراضي موقعاً متقدماً ضمن هيكل رأس مال المستأجرين، مدعوماً باستثمارات تتجاوز 42 مليار درهم ضخها المستأجرون في المساحات المؤجرة لهم داخل المجمع، بما يعزز التزامهم طويل الأجل. وتوفر هذه المقومات مجتمعةً درجة عالية من وضوح الإيرادات، وتدعم مرونة نموذج الأعمال وقدرته.

إيرادات متكررة ومتنوعة من منصة راسخة منخفضة النفقات الرأسمالية. تحقق المجموعة إيراداتها من ثلاثة مصادر رئيسية تشمل إيجارات الأراضي، ورسوم التأجير من الباطن، والخدمات الإضافية. ونظراً إلى أن مجمع دبي للاستثمار مطوّر بالكامل، وأن المستأجرين يتولون مسؤولية تمويل وتطوير مبانيهم ومنشآتهم الخاصة، تظل متطلبات النفقات الرأسمالية المستمرة للمجمع محدودة لتوليد الإيرادات. ويدعم ذلك قدرة المجموعة على توليد تدفقات نقدية قوية، مع الاستفادة من مصادر متعددة للإيرادات المتكررة.

تدعم منظومة التأجير المنضبطة والإدارة المتقدمة لعلاقات المستأجرين تحقيق معدلات إشغال شبه كاملة، وكفاءة عالية في التحصيل، ونمواً تدريجياً في الإيجارات. ويتم تعزيز هذه العمليات من خلال منصة رقمية متكاملة لإدارة خدمات المستأجرين، تسهّل إجراءات التقديم والدفع والحصول على الموافقات. كما تسهم قاعدة التكاليف المنخفضة ومحدودية النفقات الرأسمالية للصيانة وتنوع قاعدة المستخدمين النهائيين في تعزيز الرافعة التشغيلية، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير ظروف السوق.

تتمتع المجموعة بمركز مالي قوي، وتحقق دخلاً متكرراً عالي الهوامش من خلال نموذج كفء رأسمالياً. واستكمالاً للنمو المالي القوي الذي حققته خلال عامي 2024 و2025، واصل مجمع دبي للاستثمار هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في الإيرادات والأرباح. ولتقديم صورة أكثر دقة وقابلية للمقارنة عن الأداء الأساسي للأعمال، تم عرض معدلات النمو للنصف الأول من عام 2026 وفقاً لأساس المقارنة المتماثلة، بعد استبعاد مساهمة الأصول التي تم بيعها من خلال تحويل عقود الإيجار التشغيلي إلى عقود إيجار تمويلي خلال السنة المالية 2025. وعلى هذا الأساس، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 492 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ460 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 355 مليون درهم، مقارنةً بـ326 مليون درهم، بهامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 72%، مقارنةً بـ71% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفع صافي الربح المعلن للفترة إلى 444 مليون درهم، مقارنةً بـ418 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وظل معدل التحويل النقدي قوياً عند 97%، مقارنةً بـ98% خلال النصف الأول من عام 2025، بما يؤكد قدرة نموذج الأعمال على تحقيق أداء مالي مستقر وتوليد تدفقات نقدية قوية مع الحفاظ على متطلبات رأسمالية محدودة.

يقود المجموعة فريق إداري متمرس بمتوسط خبرة يبلغ 27 عاماً في القطاع، ويتمتع بمعرفة مؤسسية عميقة بمجتمع مجمع دبي للاستثمار، بما يضمن الاستمرارية والانضباط التشغيلي. كما يوفر مجلس الإدارة إشرافاً استراتيجياً قائماً على خبرات واسعة، بما يدعم خلق القيمة طويلة الأجل. وتحظى الشركة بدعم دبي للاستثمار ش.م.ع، المجموعة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، بما يعزز الدعم المؤسسي والتكامل الاستراتيجي.

يرتكز النمو على المدى المتوسط على زيادات إيجارية تعاقدية وتجديدات قائمة على أسعار السوق، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، والتحول الاستراتيجي للمستأجرين. وكما في 30 يونيو 2026، كانت المجموعة قد نجحت في إعادة تسعير 0.8 مليون متر مربع من المساحات المؤجرة، وكانت لديها خطة تعاقدية لإعادة تسعير نحو 10.7 مليون متر مربع، بما يمثل نحو 86% من محفظة الإيجار التشغيلي للأراضي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع إعادة تموضع مساحات بلغت نحو 184 ألف متر مربع نحو استخدامات ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في القيم الإيجارية؛ وشمل ذلك تحويل تسع قطع أراضٍ من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام اللوجستي، مما أدى إلى زيادة ملموسة في إيجارات الأراضي لهذه القطع. وعلى المدى الطويل، تحتفظ المجموعة بفرص توسع إضافية من خلال إمكانية تكرار نموذجها المثبت لإيجارات الأراضي منخفض النفقات الرأسمالية في مواقع مختارة أخرى ذات نمو مرتفع. ومن المتوقع أن تتولى دبي للاستثمار ش.م.ع تطوير أي فرص للنمو غير العضوي في مراحلها الأولية، على أن تنظر المجموعة في هذه الفرص وفق شروط التعامل بين أطراف مستقلة، وفقط إذا تبيّن أنها تعزز القيمة وتحقق مصالح المساهمين.

ملخص سياسة توزيع الأرباح

تعتزم المجموعة اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

تتوقع المجموعة توزيع أرباح على أساس سنوي بواقع 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي. واعتباراً من 1 يناير 2029، تتوقع الشركة توزيع أرباح بما يتماشى مع مستوى توزيعات الأرباح المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2028 أو بما يتجاوزه.

من المتوقع أن يتم توزيع أول أرباح بعد الطرح العام الأولي بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027، وذلك عن كامل النصف الثاني من عام 2026. ونظراً إلى أنه من المتوقع إدراج أسهم دي اي بي هولدينغ في 11 نوفمبر 2026، فإن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تتعلق بكامل فترة النصف الثاني من عام 2026، وليس فقط بالفترة التي تلي الإدراج.

ومن المتوقع أن تتم توزيعات الأرباح المتبقية وفقاً للجدول الزمني التالي:

في أكتوبر 2027: توزيع أرباح بقيمة 362.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2027؛

في أبريل 2028: توزيع أرباح بقيمة 362.5 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2027؛

في أكتوبر 2028: توزيع أرباح بقيمة 375 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2028؛

في أبريل 2029: توزيع أرباح بقيمة 375 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2028؛

وبعد ذلك، تتوقع دي اي بي هولدينغ الاستمرار في توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى توزيعات الأرباح لعام 2028 أو بما يتجاوزه.

تعكس سياسة توزيع الأرباح توقعات الشركة بقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، إلى جانب وضوح الرؤية بشأن الأرباح على المدى الطويل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات كافية من رأس المال لتمويل متطلبات التشغيل، والنفقات الرأسمالية، وخطط النمو المستقبلية.

وتظل توزيعات الأرباح خاضعة للأداء المالي، ومتطلبات رأس المال، وظروف السوق، موافقة مجلس الإدارة، إضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وقد تم تعيين كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ("سيتي")، والإمارات دبي الوطني كابيتال ذ.م.م ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ("إتش إس بي سي") كمنسقين عالميين مشتركين للطرح ("المنسقون العالميون المشتركون"). كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ("بنك أبوظبي التجاري")، وأرقام كابيتال ليمتد ("أرقام")، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع ("بنك دبي الإسلامي")، وإي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م ("إي إف جي")، كمديري اكتتاب، ويُشار إليهم مجتمعين مع المنسقين العالميين المشتركين باسم "مديري الاكتتاب المشتركين".

كما تم تعيين شركة المال كابيتال ش.م.خ مستشاراً مالياً ("المستشار المالي")، والإمارات دبي الوطني كابيتال ذ.م.م مستشاراً للإدراج. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي طلبات الاكتتاب الرئيسي، وترد قائمة بنوك تلقي طلبات الاكتتاب في الملحق (3) من نشرة الاكتتاب.