وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار بما يعادل 1.77 بالمئة إلى 107.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0227 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 100.58 دولار للبرميل، بانخفاض 83 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

وقع ترامب أمرا تنفيذيا مساء الجمعة يعفي من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم قانون جراهام، الذي وقعه الشهر الماضي بناء على طلب مشرعين يريدون زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وتأتي الخطوة بعد أن أبرم ترامب اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، على أن تبدأ الكميات بنحو 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن ترتفع إلى نحو 7.6 مليون برميل شهريا، وفقا لإعلان ترامب. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذه الإجراءات الأميركية ستضر بأوكرانيا.

ولامس خام برنت لفترة وجيزة مستوى 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو، إذ أثار التوتر والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط مخاوف بشأن سلامة الملاحة وتشديد إمدادات الطاقة العالمية.

وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "الجمع بين لهجة أكثر ليونة بشأن العقوبات وبعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب في الآونة الأخيرة يساعد في كبح الاتجاه الصعودي على المدى القريب".

وأضاف أن إعفاء الولايات المتحدة من العقوبات على روسيا قد يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية، لكن الرسائل المتباينة خلقت حالة من عدم اليقين.

وقال "إلى أن تتضح التفاصيل والمدة، من غير المرجح أن تضع السوق في الحسبان بشكل كامل زيادة مستدامة في المعروض".

وقالت شركة كبلر للتحليلات في مذكرة الجمعة إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى سبعة أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفنا تجارية الأسبوع الماضي.