ويقول المحللون إن الطلب على قدرات الشركة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنيتها المتطورة لتغليف الرقائق لا يزال قويا.

ودفع ذلك الشركة الأعلى قيمة في آسيا، وهي مورد رئيسي لشركتي إنفيديا وأبل، إلى آفاق جديدة. وتبلغ قيمتها السوقية حوالي تريليوني دولار أي ما يقارب مثلي قيمة منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ للإلكترونيات.

وذكرت تايوان لأشباه الموصلات أن صافي أرباحها خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر بلغ 763.1 مليار دولار تايواني (23.59 مليار دولار) بزيادة 69 بالمئة عن مستواه قبل عام، ومتجاوزا تقديرات سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن التي استندت لآراء 16 محللا والبالغة 746.3 مليار دولار تايواني.

جاءت هذه النتائج لتشكل أعلى صافي دخل ربع سنوي تسجله الشركة على الإطلاق، فضلا عن كون هذا هو الربع الحادي عشر على التوالي الذي تشهد فيه الشركة نموا في الأرباح.