والعبار أيضا عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية التي تتخذ من دبي مقرا، وهي الشركة التي بنت برج خليفة أعلى مبنى في العالم.

وكانت "إيجل هيلز" قد أعلنت في 6 أكتوبر الجاري توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، لتطوير مشروعات سكنية وسياحية تشمل مشروع تلال دمشق، ومشروع اللاذقية لليخوت والمارينا على الساحل السوري.