قال مؤسس إيجل هيلز ورئيس مجلس إدارتها محمد العبار أمس الأربعاء إن الشركة تخطط لاستثمار ما بين 16 و17 مليار دولار في سوريا، حيث تعتزم الشركة العقارية تطوير مشروعين، أحدهما في دمشق والآخر في اللاذقية.
والعبار أيضا عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية التي تتخذ من دبي مقرا، وهي الشركة التي بنت برج خليفة أعلى مبنى في العالم.
وكانت "إيجل هيلز" قد أعلنت في 6 أكتوبر الجاري توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، لتطوير مشروعات سكنية وسياحية تشمل مشروع تلال دمشق، ومشروع اللاذقية لليخوت والمارينا على الساحل السوري.