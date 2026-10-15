وبحسب وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر، أجرت يوتيوب خلال الأشهر الماضية مناقشات مع عدد من دور النشر لتطوير ميزة مخصصة للكتب الصوتية، على أن تكون جاهزة للإطلاق خلال العام المقبل.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي المنصة لتعزيز منظومتها الرقمية المدفوعة، بعدما نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نفسها من منصة لمشاركة الفيديو إلى خدمة اشتراكات متكاملة تشمل المحتوى المرئي والموسيقي.

ضمن اشتراك "يوتيوب بريميوم"

ويدرس يوتيوب إمكانية تضمين الكتب الصوتية ضمن خدمة YouTube Premium الخالية من الإعلانات، والتي تبدأ رسومها من 15.99 دولاراً شهرياً، وتشمل حالياً الوصول إلى المحتوى الموسيقي والفيديوهات دون إعلانات.

ولم تتضح حتى الآن آلية عرض الكتب الصوتية داخل المنصة، أو ما إذا كانت الشركة ستتيحها ضمن الاشتراك الحالي أم ستفرض رسوماً إضافية على كل كتاب بشكل منفصل.

وامتنعت يوتيوب عن التعليق على هذه الخطط.

سوق مزدحمة.. وفرص واعدة

إذا مضت الشركة قدماً في المشروع، فإنها ستدخل قطاعاً يشهد منافسة قوية تقوده حالياً منصتا سبوتيفاي وأوديبل.

لكن مسؤولين في صناعة النشر يرون أن يوتيوب يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من قاعدته الجماهيرية الضخمة التي تضم مليارات المستخدمين حول العالم، فضلاً عن معالجة مشكلة انتشار النسخ الصوتية غير المرخصة للكتب على المنصة.

ويأمل الناشرون أن يوفر التعاون مع يوتيوب مصدراً إضافياً للإيرادات في وقت يزداد فيه الإقبال على الاستماع إلى الكتب عبر الأجهزة الذكية.

قطاع الأسرع نمواً في صناعة النشر

أصبحت الكتب الصوتية أحد أكثر قطاعات النشر نمواً خلال السنوات الأخيرة، مع تغير عادات المستهلكين وتزايد الاعتماد على المحتوى المسموع أثناء التنقل والعمل وممارسة الرياضة.

ووفق بيانات جمعية الناشرين الأميركيين، تجاوزت إيرادات مبيعات الكتب الصوتية الرقمية مليار دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 265 مليون دولار فقط في عام 2016، ما يعكس النمو السريع لهذا السوق خلال أقل من عقد.

معركة جديدة على وقت المستخدم

تعكس الخطوة المحتملة اتجاهاً متزايداً بين شركات التكنولوجيا نحو تجميع أكبر قدر ممكن من الخدمات داخل اشتراك واحد، في محاولة لزيادة ولاء المستخدمين وتعزيز الإيرادات المتكررة.

فبعد أن غيّر يوتيوب طريقة مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت، يبدو أن المنصة تسعى الآن إلى اقتطاع حصة من سوق الكتب الصوتية المزدهر، في رهان جديد على المحتوى الذي يمكن استهلاكه بالاستماع وليس بالمشاهدة فقط.