ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر قولها، إن الشركة قد أبلغت المستثمرين خلال عرض تقديمي عقد الأربعاء في مقرها بمدينة سان فرانسيسكو أن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 16.8 مليار دولار، في مؤشر على الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أوضحت أنثروبيك أنها حققت ربحية معدلة خلال الربع الثالث، إلى جانب تسجيل تدفقات نقدية حرة إيجابية، فيما بلغت هوامش الربح الإجمالية المعدلة نحو 85 بالمئة، مع هامش تشغيل معدل إيجابي يتجاوز 11 بالمئة.

اكتتاب مرتقب قبل نهاية العام

وتستعد "أنثروبيك" لبدء الترويج الرسمي لاكتتابها العام الأولي خلال الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من نوفمبر، ما يمهد لبدء تداول أسهمها قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، على أن يتم الإدراج بحلول نهاية العام على أقصى تقدير.

ويرى مستثمرون أن القيمة العادلة للشركة قد تتراوح بين 1.8 تريليون دولار وتريليوني دولار، وهو ما يضعها بين أكبر شركات التكنولوجيا العالمية من حيث القيمة السوقية فور إدراجها.

وتتوقع الشركة أن يضاهي حجم طرحها العام أو حتى يتجاوز الاكتتاب القياسي الذي نفذته شركة "سبيس إكس" في يونيو الماضي.

مؤشرات نمو استثنائية

ومن بين الأرقام التي لفتت انتباه المستثمرين، وصول معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية إلى نحو 900 بالمئة، وهو مؤشر يعكس قدرة الشركة على الاحتفاظ بعملائها الحاليين وزيادة إنفاقهم على خدماتها بمرور الوقت.

كما تجاوز ما يعرف بـ"هامش الحوسبة" أو الإيرادات المتبقية بعد خصم تكاليف البنية التحتية والقدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي نسبة 40 بالمئة، وهو مستوى مرتفع في صناعة تشتهر بضخامة استثماراتها الرأسمالية.

منافسة شرسة مع "أوبن إيه آي" و"ميتا"

ورغم هذه النتائج القوية، تواجه "أنثروبيك" بيئة تنافسية أكثر تعقيداً مقارنة بالأعوام السابقة.

فالشركة تخوض منافسة مباشرة مع "أوبن إيه آي" المطورة لـ"تشات جي بي تي"، بينما دخلت "ميتا" بقوة إلى السباق بعد إطلاق نموذجها الجديد "ميوز وندر" (Muse Wonder)، الذي قالت إنه يضاهي قدرات "كلود" و"تشات جي بي تي" في البرمجة وتحليل المسائل المالية والقانونية.

ويقول بعض المستثمرين إن المنافسة المتصاعدة قد تدفع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من الانخفاض، ما قد يضغط على معدلات النمو والربحية مستقبلاً رغم استمرار ارتفاع الاستخدام.

مخاوف تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي

وفي الوقت نفسه، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تدقيقاً متزايداً من الجهات التنظيمية والرأي العام بعد سلسلة من حوادث الاختراق المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

وأصبحت هذه المخاطر أحد العوامل التي يضعها المستثمرون في الحسبان عند تقييم "أنثروبيك" قبل الاكتتاب، خصوصاً مع تزايد التساؤلات بشأن التكلفة المحتملة للمخاطر الأمنية والتنظيمية في المستقبل.

خسائر ضخمة رغم النمو السريع

ورغم التحول الأخير نحو الربحية المعدلة، فإن الشركة سجلت خلال عام 2025 خسارة صافية بلغت نحو 42 مليار دولار، مقارنة بخسائر قدرها 8.3 مليارات دولار في العام السابق.

وفي المقابل، قفزت إيراداتها السنوية إلى نحو 4.6 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ386 مليون دولار فقط في 2024، ما يعكس وتيرة النمو الاستثنائية التي تشهدها أعمال الشركة.

لكن بعض المحللين يحذرون من أن ارتفاع تكاليف البنية التحتية والإنفاق على تطوير النماذج المتقدمة قد يثير تساؤلات حول استدامة الأرباح على المدى الطويل.

اختبار مهم لسوق الاكتتابات

ويأتي طرح "أنثروبيك" في وقت يمر فيه سوق الاكتتابات العالمية بمرحلة صعبة، بعد تأجيل أو إلغاء عدد من الطروحات الكبرى خلال الأشهر الأخيرة.

كما أن أداء العديد من الشركات التي أدرجت حديثاً في الأسواق جاء دون التوقعات، ما جعل المستثمرين أكثر انتقائية وحذراً تجاه الشركات الجديدة.

ويرى مراقبون أن نجاح اكتتاب "أنثروبيك" قد يشكل اختباراً حقيقياً لشهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي انتقل خلال السنوات الأخيرة من مرحلة الحماس المفرط إلى مرحلة التركيز على الربحية والعوائد الفعلية.