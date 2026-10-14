وتعد الغرامات على ثاني أكبر بنك في أميركا ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوزارة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "عندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من جدرانه، مما يعرض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر تمويل غير مشروعة كبيرة. إن إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أنه حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون".

وقالت وزارة الخزانة إن بنك أوف أميركا توصل أيضا إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بشأن "الانتهاكات الواضحة للعديد من برامج العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".