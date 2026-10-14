وأشارت "نتفليكس"، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، إلى أنها ستبث جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات مباشرة، حيث ستقام بمشاركة 48 منتخبا، وتستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب، علما بأن أول ثلاث مباريات ستقام في أميركا الجنوبية.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، علما بأن حقوق بث مباريات مونديال 2026 مُنحت لهيئة البث العامة الإسبانية مقابل 55 مليون يورو (61.6 مليون دولار).

ويحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسخة المئوية لكأس العالم في 2030 بإقامة ثلاث مباريات في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي التي استضافت النسخة الأولى في 1930، وبعدها ستنتقل باقي مباريات البطولة لتقام في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.

وفازت منصة "نتفليكس" بحقوق أول بطولة للرجال بعد توقيعها اتفاقية مع فيفا لبث مباريات مونديال السيدات في 2027 و2031 بالولايات المتحدة.

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم للإعلان الشهر المقبل عن إقامة مونديال 2031 للسيدات في أميركا والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا.

واعتاد فيفا على اختيار هيئات البث العامة للحصول على حقوق كأس العالم بهدف تعظيم قاعدة المشاهدين، وتتضمن صفقة "نتفليكس" في إسبانيا، إلزام المنصة ببث مباريات مجانا.

وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة نهائي مونديال 2030، وأصبح القرار مرهونا باعتبارات سياسية وحكومية في ظل ارتباط جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بعلاقات قوية مع مسؤولي المغرب.

ومن المتوقع أن تُقام المباراة النهائية إما في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، أو في ملعب "الملك الحسن الثاني" تحت الإنشاء بسعة جماهيرية تبلغ 115 ألف متفرج.