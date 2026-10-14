ورفعت الشركة من توقعاتها بالنسبة لإيرادات ومبيعات العام بأكمله.

وقد تراجع صافي الارباح بنسبة 96 بالمئة لتصل إلى 210 مليون دولار مقارنة بـ 5.15 مليار دولار خلال العام الماضي.

وانخفض صافي الارباح المعدل باستثناء البنود الخاصة بنسبة 6.8 بالمئة ليصل إلى 6.34 مليار دولار مقارنة بـ 6.8 مليار دولار خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت المبيعات الربعية بنسبة 5.9 بالمئة لتصل إلى 25.4 مليار دولار مقارنة بـ 24 مليار دولار.

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 9.1 بالمئة والمبيعات الدولية بنسبة 1.5 بالمئة.

ورفعت جونسون آند جونسون من توقعاتها بالنسبة للإيرادات للعام بأكمله لتتراوح ما بين 11.05 دولار و 11.15 دولار للسهم، مقارنة بالنطاق السابق 10.96 دولار إلى 11.1 دولار.

ومن المتوقع أن تصل المبيعات خلال العام الجاري بأكمله ما بين 101 مليار دولار و 101.4 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن تتراوح ما بين 100.8 مليار دولار و 101.4 مليار دولار.