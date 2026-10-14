وخلال التعاملات في بورصة امستردام، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي "تي تي إف TTF"، المرجع الأوروبي لأسعار الغاز، بنسبة 2.17 بالمئة إلى 86.19 يورو (نحو 96.43 دولارا) للميغاواط ساعة، بعدما بلغ 86.79 يورو (97.09 دولارا تقريبا) في وقت سابق.

وقال محللو مصرف "آي إن جي" إنّ "السوق تواجه احتمال أن نمضي جزءا كبيرا من فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي مع إمدادات محدودة للغاية من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخليج".

وأدّت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطراب إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصادراته من قطر. كذلك، يؤدي النقص المستمرّ في جزء من الإمدادات إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين، إذ تعتمد المنطقتان على استيراد الغاز، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ومع اقتراب الشتاء، لا تتجاوز نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز الأوروبية 73.75 بالمئة، وهي "أقلّ من نسبة 83 بالمئة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك من متوسط السنوات الخمس البالغ 89 في المئة"، وفق محللي "آي إن جي".

وتسجّل ألمانيا مستوى أدنى بكثير من المتوسط، إذ لا تتجاوز نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز فيها 59.96 في المئة، بحسب منصة "إيه جي إس آي" الأوروبية لبيانات مخزونات الغاز.

في المقابل، تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم ديسمبر بنسبة 1.92 بالمئة إلى 104.60 دولارات، خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 2.08 بالمئة إلى 91.79 دولارا.

ورجّح جون بلاسار، رئيس استراتيجية الاستثمار لدى مصرف "سيتي جيستيون" الخاص، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن يكون تراجع أسعار الخام مرتبطا "باستيعاب السوق المتأخر للأثر الآني" للاتفاق الذي تزود روسيا بموجبه الولايات المتحدة بالديزل.