وسجل المصرف صافي ربح بعد الضريبة قدره 1.2 مليار درهم (حوالي 327 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 1.1 مليار درهم (حوالي 300 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025 بزيادة قدرها نحو 100 مليون درهم وبنسبة نمو 9 بالمئة مما يعكس مرونة نموذج أعمال المصرف وقدرته على المحافظة على نمو مستدام في الأرباح رغم استمرار التغيرات في بيئة الأعمال والأسواق.

وقال مصرف الشارقة الإسلامي، في بيان إن الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك ارتفع بنسبة 11.7 بالمئة ليصل إلى نحو 3.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بنحو 2.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 336.6 مليون درهم.

وفي المقابل بلغ إجمالي التوزيعات للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.8 مليار درهم مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2025 بما يعكس نمو قاعدة الأعمال واستمرار المصرف في تحقيق التوازن بين تنمية العوائد وتعزيز القيمة المقدمة لمختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بمصادر الدخل الأخرى بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 662.2 مليون درهم مقارنة بـ 690.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 4.1 بالمئة.

وبفضل النمو في أنشطة التمويل والاستثمار ومختلف الأعمال المصرفية ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 250.3 مليون درهم وبنسبة 13.6 بالمئة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025 مما يعكس اتساع قاعدة الإيرادات وقدرة المصرف على مواصلة تنمية أعماله عبر قطاعات وأنشطة متنوعة.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025 محققاً نمواً بنسبة 11.6 بالمئة وهو ما يؤكد قوة الأداء التشغيلي للمصرف وقدرته على توليد دخل مستدام من أنشطته الأساسية.

وواصل المصرف توسيع قاعدة أعماله خلال عام 2026 حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 100 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025 بزيادة قدرها 9.4 مليار درهم ونمو بنسبة 10.4 بالمئة.

كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 60.4 مليار درهم مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025 بزيادة قدرها 4.7 مليار درهم ونمو بنسبة 8.4 بالمئة بما يؤكد قوة قاعدة الودائع واستمرار قدرة المصرف على استقطاب مصادر تمويل مستقرة.

وبلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 89.7 بالمئة مقارنة بـ 81.8 بالمئة في نهاية العام السابق بما يعكس توظيفاً فعالاً للسيولة في دعم نمو الأعمال مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات قوية من السيولة.

وبلغت الموجودات السائلة 21.2 مليار درهم بما يعادل 21.3 بالمئة من إجمالي الموجودات مقارنة بـ 22.3 بالمئة بنهاية عام 2025 الأمر الذي يعكس استمرار المصرف في اتباع سياسة متوازنة لإدارة السيولة بما يدعم متطلبات النمو ويحافظ على متانة المركز المالي.

وفي إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضور المصرف في أسواق رأس المال الدولية ارتفعت قيمة الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 7.3 مليار درهم مقارنة بـ 5.5 مليار درهم بنهاية عام 2025.