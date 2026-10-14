وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي ظهر أيضا في التجمع الذي نظمته اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن تايوان تعهدت باستثمار 4.4 مليار دولار في تطوير خط الأنابيب.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الاقتصاد التايوانية، المسؤولة عن سياسة الطاقة.

وردا على سؤال عن تصريحات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ-تاي للصحفيين إن مهمة الحكومة تتمثل في ضمان "استقرار إمدادات الطاقة بأكملها وتعزيز قدرتها على الصمود، على غرار الحكومات في كل مكان".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن قال مسؤولون تايوانيون في فبراير شباط إنهم سيزيدون مشتريات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتشكل نحو ثلث إمدادات الجزيرة المستوردة هذا العام، مع خفض المشتريات من دول أخرى.