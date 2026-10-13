ومن الثلاجات وأنظمة التدفئة إلى كاميرات المراقبة وشبكات الإنذار، بات بالإمكان الآن مراقبة مجموعة متنامية من الأجهزة والتحكم فيها عن بُعد، مما يتيح فرصا جديدة للمجرمين الإلكترونيين.

هل يمكن للقراصنة حقا اختراق ثلاجتي؟

نظريا، نعم. فإذا كان الجهاز متصلا بالإنترنت، مباشرة أو عبر تطبيق أو خدمة سحابية أو شبكة منزلية، فمن المحتمل اختراقه.

وفي 2015، أظهر باحثون في مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس كيف يمكن اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ، بما يتيح لهم اعتراض بعض حركة البيانات عبر الإنترنت التي تمر من خلال الجهاز.

وفي حالات كثيرة، يهتم المهاجمون أكثر بسرقة البيانات أو تعطيل الخدمات أو استخدام الأجهزة المتصلة وسيلة للدخول إلى شبكة أكبر.

ما الأجهزة المنزلية التي يمكن اختراقها؟

الأهداف الأكثر شيوعا هي الأجهزة المتصلة بالإنترنت والتي يمكن التحكم فيها عن بُعد.

وتشمل كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب المزودة بكاميرات وأنظمة الإنذار والأقفال الذكية وأجهزة تنظيم الحرارة وأنظمة التدفئة المركزية. كما يمكن أن تكون الأجهزة الذكية مثل الثلاجات والأفران والغسالات عرضة للاختراق إذا كانت متصلة بالإنترنت على نطاق أوسع. وحتى بعض فرش الأسنان باتت الآن متصلة بالإنترنت.

ووفقا لبيانات من قطاع الأمن، تشكل أجهزة التوجيه، وليس الأجهزة المنزلية، أكثر من ثلاثة أرباع جميع الهجمات على الأجهزة المتصلة.

وزاد عدد هذه الأجهزة بسرعة مع إضافة الشركات المصنعة الاتصال بالإنترنت إلى منتجات كانت ميكانيكية بالكامل في السابق.

ما الذي يمكن أن يفعله القرصان فعليا؟

بمجرد الدخول إلى جهاز، يمكن للقرصان عموما القيام بأمرين: جمع المعلومات أو السيطرة على الجهاز.

فيمكن للكاميرا أن تعرض ما بداخل المنزل، ويمكن لجهاز مزود بميكروفون التقاط الأصوات، ويمكن لجهاز توجيه تم اختراقه أن يكشف كل ما يمر عبر الشبكة.

ويمكن للقراصنة الذين يسيطرون على جهاز تشغيله أو إيقافه أو تغيير إعداداته أو منع المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم. وقد يؤثر اختراق جهاز لتنظيم الحرارة على التدفئة، بينما قد يعطل اختراق مجمد أو ثلاجة التحكم في درجات الحرارة.

وفي حالات أكثر خطورة، قد يستخدم المهاجمون الأجهزة ضعيفة الحماية للوصول إلى أنظمة أخرى على الشبكة نفسها أو لسرقة معلومات شخصية مرتبطة بحسابات عبر الإنترنت.

هل يمكن للقراصنة السيطرة على سيارتي أو إمدادات الكهرباء أو المياه؟

أظهر باحثو الأمن السيبراني مرارا وجود ثغرات في المركبات المتصلة.

وفي 2015، سيطر باحثون عن بُعد على سيارة جيب متحركة عبر نظام الترفيه المتصل بالإنترنت فيها، مما أدى إلى استدعاء نحو 1.4 مليون مركبة وتزويدها ببرمجيات محدثة.

وبعد ما يقرب من عقد، كشف باحثون عن خلل أتاح لهم تتبع بعض مركبات كيا وفتحها وتشغيلها باستخدام رقم لوحة المركبة فقط. وقال الباحثون إنهم أبلغوا كيا بالثغرات، التي عالجتها الشركة خلال أشهر، ولم يكن هناك دليل على استغلالها في هجمات فعلية.

كما صممت المركبات والطائرات الحديثة بأنظمة سلامة واحتياطية واسعة النطاق.

وتتضمن البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والمياه، بوجه عام طبقات متعددة من الحماية والمراقبة والتنظيم لا تتوافر في الأجهزة الاستهلاكية.

ولا يعني ذلك أنها محصنة من الهجمات الإلكترونية، لكنها عادة ما تكون أهدافا أصعب بكثير من جهاز منزلي متصل بشبكة واي فاي منزلية.

كيف يمكن للناس حماية أجهزتهم؟

يوصي خبراء الأمن السيبراني عموما بتغيير كلمات المرور الافتراضية، وتفعيل المصادقة الثنائية كلما تكون متاحة، وتثبيت تحديثات البرامج بانتظام.

كما ينبغي للمستهلكين التخلي عن الأجهزة التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية أو استبدالها، والإبقاء على معظم الأجهزة ضمن شبكة داخلية، وعدم ربط المنتجات بالإنترنت على نطاق أوسع إلا عندما يكون هناك سبب واضح لذلك.

وغالبا ما تكون القاعدة الأبسط هي الأكثر فاعلية، وهي "كلما قل عدد الأجهزة المتصلة لديك، قل عدد نقاط الدخول المحتملة أمام المهاجمين".