وتعكس هذه الشراكة طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للارتقاء بالخدمات الحكومية، ودعم بناء مدن أكثر ذكاءً وترابطاً.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعالية "عالم الذكاء الاصطناعي 2026" في أبوظبي، بحضور وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز لمنطقة جنوب الخليج، والدكتور أحمد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف.

وستجمع هذه الشراكة بين خبرات دِل تكنولوجيز في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية ومنصة تحالف للتكنولوجيا داخل المركبات، بما يتيح معالجة البيانات مباشرةً على متن المركبات ودعم العمليات التشغيلية بكفاءة أكبر. وتُعد تحالف، التي تأسست في أبوظبي عام 2015، من الشركات الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تقريب قدرات الذكاء الاصطناعي من المواقع التي يتم فيها جمع البيانات، يمكن للحلول الجديدة أن تمنح المؤسسات رؤية أسرع للتحديات في المناطق الحضرية واسعة النطاق، وتدعم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

ومن شأن ذلك أن يسهم في الارتقاء بصيانة الطرق والمساحات العامة، وتحسين إدارة مواقف السيارات، وتعزيز مستويات السلامة والاستجابة في المجتمعات.

كما ستدعم الحلول سرعة رصد مشكلات الطرق والبنية التحتية، ومخالفات مواقف السيارات، والأحداث المرتبطة بالسلامة العامة بالقرب من مواقع وقوعها، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر فاعلية، مع تقليل الاعتماد على الاتصال المستمر بالسحابة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز لمنطقة جنوب الخليج: "نشهد اليوم انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة الاستكشاف والتجريب إلى تطبيقات عملية قادرة على إحداث أثر ملموس في حياة الناس. ومن خلال شراكتنا مع تحالف، نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية لتوفير رؤى فورية من البيئات الحضرية، بما يساعد الجهات المعنية على رصد التحديات بصورة أسرع، واتخاذ قرارات أكثر استنارة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بدعم طموح دولة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء مدن أكثر ذكاءً وأماناً وترابطاً، وتحويل الابتكار التكنولوجي إلى قيمة ملموسة للمجتمعات".

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف: "تمثل شراكتنا مع دِل تكنولوجيز خطوة مهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات التي يتم جمعها يومياً من المركبات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، بما يساعد الجهات المعنية على فهم احتياجات المدن والاستجابة لها بصورة أكثر فاعلية. ومن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مركبات الأساطيل الحالية، يمكن لمقدمي الخدمات تعزيز قدرتهم على رصد تحديات البنية التحتية ومواقف السيارات والسلامة العامة في الوقت الفعلي، ودعم اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر دقة. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في تطوير نموذج أكثر ذكاءً وكفاءة لإدارة الخدمات الحضرية، بما يدعم توجه دولة الإمارات نحو مدن أكثر أماناً وترابطاً، ويوفر تجارب حضرية أكثر كفاءة للسكان والزوار".