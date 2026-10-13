وتراجعت أسهم سامسونغ إلكترونيكس بنحو 7 بالمئة، فيما هبط سهم إس كيه هاينكس بنحو 10 بالمئة، ما وضع ضغوطاً كبيرة على السوق الكورية الجنوبية. كما انخفض مؤشرا تايكس التايواني ونيكي 225 الياباني بنحو 2 بالمئة لكل منهما، بعدما تكبدت شركات صناعة الرقائق الأميركية خسائر ملحوظة في جلسة الليلة السابقة.

وجاءت موجة القلق الأخيرة بعد تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة برودكوم هوك تان، شبّه فيها سلوك العديد من المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي بالمقامرة داخل الكازينوهات، محذراً من أن تمويل التوسعات الضخمة في القطاع قد يتحول إلى العقبة الأكبر مستقبلاً، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.

وتزامنت هذه المخاوف مع ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي بدأ يؤثر على الصفقات الممولة بالديون والطروحات العامة الأولية التي كانت تحظى بإقبال واسع خلال ذروة الحماس للذكاء الاصطناعي.

وقال ها سيوك-كيون، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "يوجين لإدارة الأصول"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن حالة عدم اليقين بشأن قدرة دورة النمو الحالية على الاستمرار حتى عام 2028 وما بعده تضغط على تقييمات وأسعار أسهم شركات الرقائق الكورية.

المنافسة الصينية تزيد الضغوط

وكانت الشركات الكورية الأكثر تضرراً من موجة البيع، بعدما أثار تقرير حول شركة CXMT الصينية مخاوف جديدة بشأن تقدم بكين السريع في صناعة الرقائق.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الصينية أحرزت تقدماً في تطوير بنية جديدة لرقائق الذاكرة، وهي التقنية نفسها التي تعمل عليها أيضاً كل من سامسونغ وSK Hynix، ما عزز المخاوف من تقلص الفجوة التكنولوجية بين الصين ومنافسيها العالميين.

ودفع التراجع الحاد بورصة سيؤول إلى وقف التداولات الآلية المرتبطة بمؤشر كوسبي لفترة وجيزة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أغسطس.

وبذلك يكون المؤشر الكوري قد فقد نحو ثلث قيمته مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها في يونيو الماضي، كما هبط دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم. وفي الوقت ذاته، كثف المستثمرون الأجانب عمليات التخارج، إذ باعوا أسهماً كورية بقيمة 3.4 مليار دولار في جلسة الثلاثاء، وهو أكبر نزوح استثماري منذ يونيو.

مخاوف من اختراق صيني جديد

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تعتزم شركة CXMT إطلاق منتج جديد لذاكرة الخوادم قبل نهاية عام 2026، يتمتع بكثافة تخزين أعلى، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن التطور السريع لصناعة الرقائق الصينية.

وقال جونغ إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة "فيبوناتشي لإدارة الأصول العالمية"، إن نتائج سامسونغ القوية طغت عليها المخاوف المتعلقة بالمنافسة المستقبلية من جانب الشركات الصينية واستدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الشركة الصينية لا تزال بحاجة إلى تحويل تقدمها التقني إلى إنتاج تجاري واسع النطاق وقادر على المنافسة عالمياً، إلا أن المخاوف الحالية كافية للضغط على معنويات المستثمرين.

تساؤلات حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي

وتواصل الشكوك بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي التأثير على أسهم القطاع، لا سيما بعد تعثر الطرح العام المرتقب لشركة Firmus Grid المدعومة من إنفيديا الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة تحذيرية بشأن مستويات التقييم المرتفعة في القطاع.

وزاد هوك تان من حدة الجدل عندما قال إن مشكلة تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي قد تصبح أكثر خطورة من مشكلة نقص الرقائق نفسها، مضيفاً أن كثيراً من المستثمرين لا يدركون طبيعة الأصول التي يضخون أموالهم فيها، ويضعون توقعات مفرطة تشبه رهانات المقامرين.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى نتائج شركتي ASML وتايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، بحثاً عن مؤشرات حول مدى قدرة القطاع على الحفاظ على النمو الاستثنائي في الأرباح خلال السنوات المقبلة.

وقال تيم واترير، كبير محللي الأسواق في "KCM Trade"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن المتداولين لم يعودوا يتعاملون مع الأخبار الإيجابية والتقييمات المرتفعة باعتبارها مسلمات، بل أصبحوا يدققون بشكل أكبر في الأرقام والأسس الاقتصادية الفعلية للشركات، في وقت لا تزال فيه رهانات الذكاء الاصطناعي تخضع لاختبار صارم من الأسواق.