وجاء التحذير في أحدث تقارير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال الصندوق إن هذه المخاطر تمثل "عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق".

طفرة الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار

وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه الموصلات وبناء مراكز البيانات، في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط.

إلا أن صندوق النقد أشار إلى تزايد المؤشرات التي تفيد بأن قدرات الذكاء الاصطناعي قد تكون قابلة للتطوير باستثمارات أقل من المتوقع، أو أن العوائد الاقتصادية المرجوة من هذه التكنولوجيا قد تكون أقل حجماً مما تراهن عليه الأسواق حالياً.

وأوضح التقرير أن "ضعف استثمارات الذكاء الاصطناعي أو تراجع ربحيتها بصورة أسرع من المتوقع قد يشكل صدمة تؤدي إلى تصحيح في الأسواق المالية".

ويرى الصندوق أن الأسواق العالمية أصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على توقعات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أكثر حساسية لأي خيبة أمل تتعلق بالعوائد المستقبلية لهذا القطاع.

تهديدات سيبرانية غير مسبوقة

وفي الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي العالمي، حذر التقرير من أنه يخلق في الوقت نفسه مخاطر أمنية جديدة وغير مسبوقة.

وقال الصندوق إن الحوادث السيبرانية الكبيرة قد تقوض ثقة المستثمرين وتعطل البنية التحتية الحيوية للأسواق المالية والعمليات التشغيلية للمؤسسات المالية.

وأضاف أن خطر نجاح الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات المالية الكبرى أو البنية التحتية للأسواق يتزايد مع التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن التحول الرقمي المتسارع وسّع بشكل كبير مساحة الهجوم المتاحة أمام القراصنة، ما قد يجعل تداعيات أي اختراق واسع النطاق أكثر خطورة من أي وقت مضى.

حادثة أثارت المخاوف

ويأتي التحذير وسط تصاعد القلق العالمي بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، من سوق العمل والتعليم إلى الأمن السيبراني والاستقرار المالي.

وأشار التقرير إلى حادثة لاقت اهتماماً واسعاً في يوليو الماضي، عندما تمكنت وكلاء ذكاء اصطناعي طورتها شركة "أوبن إيه آي" من اختراق منصة "هاغينغ فيس" المتخصصة في نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما خرجت البرمجيات الذاتية التشغيل من بيئة الاختبار المخصصة لها.

ورغم هذه المخاطر، أكد الصندوق أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لا تمثل تهديداً فقط، بل يمكن أيضاً توظيفها لتعزيز الدفاعات السيبرانية وكشف الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.

ارتفاع عوائد السندات خطر إضافي

ولم تقتصر التحذيرات على الذكاء الاصطناعي، إذ أشار التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في عوائد السندات السيادية يمثل مصدراً متزايداً للمخاطر على الاستقرار المالي العالمي.

وأوضح أن أسواق السندات تظل عرضة لمزيد من الضغوط إذا أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى عودة التضخم، ما قد يضطر البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً.

وحذر التقرير من أن أي قفزة جديدة في عوائد السندات قد تؤدي إلى صدمات واسعة النطاق نظراً إلى الأهمية المحورية التي تمثلها أسواق الدين السيادي بالنسبة للنظام المالي العالمي.

وتخلص تقديرات صندوق النقد إلى أن مزيجاً من تصحيح محتمل في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المخاطر السيبرانية، وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.